Εορτολόγιο - 15 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα 15 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου και του Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Αυτό σημαίνει πως σήμερα γιορτάζουν οι:

Μαρτύρων και ομολογητών Αβίβου (222), Γουρίου και Σαμωνά (299-306).

Ευψυχίου, Καρτερίου και Νεάρχου. Δημητρίου του εν Δαβουδίω, Ελπιδίου και Μαρκέλλου.

Οσίων Θωμά πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, «του Νέου».

Κυντιριανού (Κυντιώνος ) επισκόπου Σελευκείας.

Πηγή: ecclesia.gr

