“The 2night Show” - Καπετανίδη: “Η Μάγισσα”, η αποχή από την τηλεόραση και το “καταστροφικό” πάθος (βίντεο)

Η "Αναστασία" από την "Μάγισσα" αποκαλύπτει τις εξελίξεις της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, περιγράφει πώς ο έρωτας την οδήγησε σε μία φάρμα και μιλάει για την ιταλική σειρά που πρωταγωνιστεί.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης, στο στούντιο του «The 2Night Show» με τη Στεφανί Καπετανίδη.

Η αγαπημένη «Αναστασία», η σύγκρια από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Η Μάγισσα», μιλάει για τον ιδιαίτερο ρόλο της και για τις εξελίξεις στο κάστρο της Μάνης. Γιατί απείχε τηλεοπτικά; Πώς ο έρωτας την οδήγησε σε μια φάρμα στην Χαλκιδική; Της άρεσε να είναι αγρότισσα; Στη συνέχεια, η όμορφη Στεφανί μιλάει για τις ταινίες αλλά και την ιταλική σειρά που πρωταγωνιστεί και δηλώνει πως είναι ερωτευμένη και αποφασισμένη να μην εγκαταλείψει ξανά την Αθήνα.

«Έφυγα από την Αθήνα και πήγα Θεσσαλονίκη για 10 χρόνια. Έζησα ένα καταστροφικό πάθος και δεν άντεξα, γύρισα πίσω».

«Ζούσα σε μία φάρμα με κότες, σκυλιά, γατιά, έγινα αγρότισσα. Το αποφασίσαμε με τον πρώην σύντροφό μου λόγω της κρίσης».

«Με έπιανε μοναξιά. Ένιωθα ότι είμαι εκτός του χώρου μου» πρόσθεσε.

«Έκανα όμως ταινίες στην Ιταλία και τη Γερμανία. Παίζω σε μία ιταλική σειρά τώρα που λέγεται Kostas βασισμένη σε βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη» κατέληξε.



Στη συνέχεια, η όμορφη Στεφανί μίλησε για τις ταινίες αλλά και την ιταλική σειρά που πρωταγωνιστεί και που θα προβάλλεται στο RAI 2 ενώ αποκάλυψε ότι πρόκειται άμεσα να ανέβει και στο θεατρικό σανίδι.

Επίσης, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον ιδιαίτερο ρόλο της και για τις εξελίξεις στο κάστρο της Μάνης στη επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, "Η Μάγισσα".

