“The 2night Show” - Stan: Ο γάμος, ο Βασίλης Καρράς και το... μάθημα που πήρε (βίντεο)

Ο νιόπαντρος καλλιτέχνης σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στο "The 2night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» της Τρίτης ήταν και ο Stan.

Ο νιόπαντρος καλλιτέχνης μιλάει με αγάπη και θαυμασμό για τη γυναίκα της ζωής του και δηλώνει «παραδοσιακός» και ευτυχισμένος στο πλευρό της.

Στην πιο ώριμη φάση της ζωής του αναγνωρίζει τι του αξίζει και επιλέγει τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του. O Stan έχοντας συνεργαστεί από τον Βασίλη Καρρά έως τον Light εξηγεί ότι σε όλους τους χώρους οι διαφορές που υπάρχουν είναι θέμα χαρακτήρα και όχι ταλέντου. Τέλος, αναφέρεται στη συνεργασία του με τον Σωτήρη Τσαφούλια στο «Έτερος Εγώ» και δηλώνει πως στο μέλλον θα ήθελε να ζήσει με τη γυναίκα του στην επαρχία.

«Το πήρα απόφαση γιατί ήμουν ευτυχισμένος και ήθελα η συνεχιστεί η ευτυχία μου στο επόμενο στάδιο».

«Όταν είναι κάτι αληθινό και βγαίνει μέσα από την καρδιά σου και ακούς την καρδιά σου λογικά εκεί θα σε πάει».

«Θεωρούσα στη ζωή μου ότι δεν είχα ποτέ κάτι σοβαρό και αν είχα κάτι σοβαρό και πραγματικά άξιζε για τον κόσμο που με αγαπάει για να ενημερωθεί θα το είχα κάνει. Όταν κάτι είναι αληθινό και ειλικρινές δεν μπαίνει στο μυαλό σου να ζυγίσεις το επαγγελματικό κόστος που μπορεί να έχει η δημοσιοποίηση μίας σχέσης. Αυτά είναι κατάλοιπα παλαιών εποχών».

«Δεν είμαι άνθρωπος που θα θυσίαζα τα πάντα για να πετύχω ένα σκοπό που έχω. Μια ζωή που δεν θα είχα παντρευτεί τη Βέρα, θα ήταν λάθος ζωή για εμένα».

«Φοράω τη βέρα μου, είμαι παραδοσιακός. Μου αρέσει και το μοντέρνο αλλά θέλω να υπάρχει μία σταθερά μέσα στον χρόνο».

Κάνοντας μία ανασκόπηση στην πορεία του ανέφερε ότι «επαγγελματικά ήθελα πάντα να βρίσκομαι στην αρένα και να παλεύω με τον ταύρο, δεν ήθελα να κάθομαι στην κερκίδα, ούτε να είμαι στο πάρκινγκ»

«Ήμουν πολύ ρομαντικός και τα έπαιρνα όλα πολύ προσωπικά, στενοχωριόμουν ακόμα και με ένα χιουμοριστικό σχόλιο».

«Πλέον αναγνωρίζω τι μου αξίζει και το όχι, επιλέγω τους ανθρώπους που θα έχω δίπλα μου, ξέρω τι χάνω από αυτούς που δεν έχω, αλλά και πάλι χαμογελάω».

«Περνώ πολύ καλά και νιώθω πολύ τυχερός. Αν με ρωτάς αν θα άλλαζα κάτι μετά από τόσα χρόνια, ακόμα και τα λάθη που έχω κάνει και μπορεί ακόμα και σήμερα να τα βλέπω και να με πληγώνουν. Να λέω ότι τότε δεν έπρεπε να το πεις αυτό και φάνηκε πολύ λάθος γιατί μπορεί εκείνη την περίοδο λόγω του νεαρού της ηλικίας να έπρεπε…» ανέφερε ο Stan.

«Πήρα ένα μάθημα από αυτό και θεωρώ ότι αν δεν το είχα κάνει, μπορεί σήμερα να μου ήταν όχι απωθημένο αλλά να έμπλεκα σε μία ιστορία πολύ χειρότερη από εκείνη τη φορά που είχε συμβεί κάτι που με είχε δυσαρεστήσει.

Επειδή δεν το είχα διαχειριστεί σωστά τότε ή δεν το είχα αντιμετωπίσει, να μου βγει πολλαπλάσιο στο μέλλον» είπε ο Stan.

