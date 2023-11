Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: POS για όλους τους επαγγελματίες από το 2024

Τι είπε για τις αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και την επιταγή ακρίβειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2024 θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες να έχουν POS. Συμπλήρωσε δε, πως από την αρχή του νέου έτους θα τρέξει κι ένα πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά του από τους επαγγελματίες.

Σε ότι αφορά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της Κυβέρνησης για αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «δεν μπορεί όλο το βάρος της φορολόγησης να το σηκώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Το μέτρο για ελάχιστο φορολογητέοι εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών είναι ένα μέτρο φορολογικής δικαιοσύνης» και συμπλήρωσε, «αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας, μετά από 6 χρόνια δραστηριότητας, βγάζει λιγότερα από όσα κερδίζει ένας μισθωτός με το βασικό μισθό, θα πρέπει να ξανασκεφτεί τη δουλειά που κάνει».

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η Κυβέρνηση, πιστή στις προεκλογικές της δεσμεύσεις μείωσε το τέλος επιτηδεύματος έναν χρόνο νωρίτερα από όσο είχε δεσμευτεί και βέβαια θα το καταργήσει οριστικά μέσα στην τετραετία.

Σε ότι αφορά τον «εφιάλτη» της ακρίβειας, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι «από την πρώτη στιγμή παραδεχθήκαμε με ειλικρίνεια ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε το 100% του προβλήματος για τους καταναλωτές. Στον αντίποδα όμως επιχειρούμε και με έκτακτα μέτρα, όπως ο Market Pass, αλλά και με μόνιμα μέτρα όπως η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος να ελαφρύνουμε το βάρος για τους πολίτες, Επίσης ο αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους λειτουργεί στο μάξιμουμ προκειμένου να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας».

Ερωτηθείς για την επιταγή ακρίβειας, παρέπεμψε στη δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι «θα ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού» και τόνισε ότι θα πρέπει να περιμένουμε την κατάθεση του προϋπολογισμού τις επόμενες ημέρες.

