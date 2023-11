Πολιτική

ΥΠΕΞ για ψευδοκράτος: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τα τετελεσμένα της εισβολής

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τη συμπλήρωση 40 ετών από την ημέρα της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο το 1984.

«Συμπληρώνονται σήμερα σαράντα χρόνια από την παράνομη και καταδικασθείσα από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Στη θλιβερή αυτή επέτειο η Ελλάδα υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση όλων των κρατών, όπως επιτάσσει η διεθνής νομιμότητα, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας», επισημαίνει και προσθέτει:

«Αποφάσεις με τις οποίες καλούνται όλες οι χώρες να μην αναγνωρίσουν ή βοηθήσουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την παράνομη οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής», τονίζει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα οδηγήσουν στην εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Ακσενέρ: Η ύπαρξη της ‘τδβκ’ έχει στρατηγική σημασία

Η ύπαρξη και η ανεξαρτησία της ‘τδβκ’ έχει στρατηγική σημασία, δήλωσε η ηγέτης του Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ.

Σε ομιλία της στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός της, η Μεράλ Ακσενέρ δήλωσε ότι «σήμερα είναι η 15η Νοεμβρίου. Χρόνια πολλά για την 40ή επέτειο της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της ‘τδβκ ενώπιον του κόσμου και της ιστορίας.

Όταν εξετάζουμε τις εξελίξεις στην περιοχή μας σήμερα, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι η ύπαρξη και η ανεξαρτησία της ‘τδβκ’ έχει στρατηγική σημασία. Πρέπει να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε πολύ καλά τι συμβαίνει στην ανατολική Μεσόγειο, στον Καύκασο, στη Μέση Ανατολή, ακόμη και στη βόρεια Αφρική», σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου

Η Μεράλ Ακσενέρ είπε ότι «για εμάς, η ‘τδβκ’ δεν είναι μόνο η αδελφή μας χώρα, αλλά και το αστέρι του τουρκικού κόσμου στο νότιο άκρο. Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της μεγάλης τουρκικής γεωγραφίας στο νότο».

«Αν δείξουμε αυτή την ενότητα στον κόσμο, θα γίνει ένα σοβαρό βήμα προς την αναγνώριση της ‘τδβκ’.

Εδώ και 40 χρόνια, συμμερίζομαι ολόψυχα τη δικαιολογημένη υπερηφάνεια του καθενός και της καθεμιάς από τους αδελφούς και τις αδελφές μου για τη νεοσύστατη πατρίδα μας, που λάμπει από τον ήλιο της Δημοκρατίας, και τους συγχαίρω για άλλη μια φορά για την Ημέρα της Δημοκρατίας», είπε η Μεράλ Ακσενέρ.



Μηνύματα Γιλμάζ, Φιντάν, Γκιουλέρ και Οκτάι για επέτειο ψευδοκράτους

Μηνύματα για την επέτειο του ψευδοκράτους έστειλαν μέσω τουίτερ ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τσεβντέτ Γιλμάζ ο οποίος έφτασε στα κατεχόμενα για τους εορτασμούς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Φουάτ Οκτάι.

Στο τουίτ του ο Τούρκος αντιπρόεδρος Τσεβντέτ Γιλμάζ αναφέρει: «Ταξιδέψαμε στην ‘τδβκ’ για να παρευρεθούμε στους εορτασμούς της 40ης ΄επετείου΄ από την ανακήρυξη της ‘τδβκ’, του λαμπερού αστέρα του αγώνα για την ύπαρξη του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, εκ μέρους του Προέδρου μας Ερντογάν»

«Οι Τουρκοκύπριοι αδελφοί και αδελφές μας, που είπαν όχι στην αιχμαλωσία πριν από 40 χρόνια, δημιούργησαν μια ελεύθερη και ανεξάρτητη ‘τδβκ’ διεκδικώντας την κυριαρχία τους. Αυτή τη σημαντική ημέρα, θα ήθελα να επαναλάβω ότι για να επιλυθεί το Κυπριακό, πρέπει να αναγνωριστεί και να δηλωθεί η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων, που είναι εγγενή δικαιώματά τους. Από αυτή την άποψη, καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναγνωρίσουν αυτά τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων με βάση την πραγματικότητα του νησιού και να αναγνωρίσουν την ‘τδβκ’», αναφέρει ο Τούρκος αντιπρόεδρος.

Επισημαίνει ακόμη ότι «με την ευκαιρία της επίσκεψής μου, θα ανταλλάξουμε απόψεις και με τις αρχές της ‘τδβκ’, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω τις στενές σχέσεις μεταξύ των ‘χωρών’ μας. Θα συνεχίσουμε αποφασιστικά το κοινό μας έργο με όλες τις αρμόδιες αρχές στην ‘τδβκ’ για την ευημερία και την ειρήνη των Τουρκοκυπρίων αδελφών και αδελφών μας. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, θα υποστηρίξουμε τα αποφασιστικά βήματα που κάνει ο ‘τουρκοκυπριακός λαός’ προς ένα μέλλον ευημερίας και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάντα η πηγή διασφάλισης για την ‘τδβκ’. Συγχαίρω ειλικρινά την 40ή επέτειο από την ίδρυση της ‘τδβκ’ και μνημονεύω με έλεος και ευγνωμοσύνη τον Δρ Φαζίλ Κιουτσιούκ, τον ιδρυτή Πρόεδρο Ραούφ Ντενκντάς και τους ήρωες της ‘ειρηνευτικής επιχείρησης’ στην Κύπρο, που έδωσαν έναν επικό αγώνα για αυτόν τον σκοπό».

Στο δικό του μήνυμα ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν αναφέρει ότι «η ‘τδβκ’ είναι 40 ετών»

«Συγχαίρω την επέτειο της ίδρυσης της ‘τδβκ’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τουρκικού κόσμου, μνημονεύω με έλεος τους αξιότιμους μάρτυρες μας και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους ηρωικούς βετεράνους μας. Στεκόμαστε δίπλα στην ‘τδβκ’ και τον ‘τουρκοκυπριακό λαό’ κάτω από όλες τις περιστάσεις και συνθήκες», αναφέρει ο Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ επίσης σε μήνυμά του στο τουίτερ αναφέρει ότι «πριν από 40 χρόνια, ευχόμασταν καλή ‘Ημέρα της Δημοκρατίας’ στους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας που φώναξαν την ανεξαρτησία τους σε όλο τον κόσμο».

«Ευχόμαστε το έλεος του Αλλάχ στους μάρτυρες μας που έχασαν τη ζωή τους για αυτόν τον σκοπό. Ευχόμαστε στους βετεράνους μας υγεία, ευτυχία και μακροζωία. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στους Τουρκοκύπριους, όπως κάναμε μέχρι σήμερα», αναφέρει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Φουάτ Οκτάι στο μήνυμά του στο τουίτερ αναφέρει: «Χαιρετίζω και συγχαίρω με τα πιο εγκάρδια αισθήματά μου, αυτή τη μεγάλη ημέρα της ‘τδβκ, η οποία ανακήρυξε την ίδρυσή της στον κόσμο πριν από 40 χρόνια».

«Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα να υποστηρίζουμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού και τον δίκαιο αγώνα της ‘τδβκ’ για την αναγνώριση της ως κυρίαρχο και ισότιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας. Μνημονεύω με ευγνωμοσύνη όλους εκείνους τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας που συνέβαλαν σε αυτόν τον αγώνα», δηλώνει ο Φουάτ Οκτάι.





