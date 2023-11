Πολιτική

ΥΠΕΞ για ψευδροκράτους: Η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ τα τετελεσμένα της εισβολής

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών για τη συμπλήρωση 40 ετών από την ημέρα της μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο το 1984.

«Συμπληρώνονται σήμερα σαράντα χρόνια από την παράνομη και καταδικασθείσα από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Στη θλιβερή αυτή επέτειο η Ελλάδα υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη συμμόρφωση όλων των κρατών, όπως επιτάσσει η διεθνής νομιμότητα, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας», επισημαίνει και προσθέτει:

«Αποφάσεις με τις οποίες καλούνται όλες οι χώρες να μην αναγνωρίσουν ή βοηθήσουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την παράνομη οντότητα στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής», τονίζει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε πλήρη συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα οδηγήσουν στην εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης, λειτουργικής και αμοιβαίως αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

