“Το Πρωινό” - Βατίδου: Όποιος μιλάει για “προηγούμενα” θα πρέπει να τα αποδείξει (βίντεο)

Εκνευρισμός στον αέρα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, με την Εύη Βατίδου να ξεσπά, λέγοντας ότι "δεν υπάρχει προηγούμενο" για το περιστατικό που συνέβη στη Γλυφάδα.

Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (11/11) στην Άνω Γλυφάδα ανάμεσα στην Εύη Βατίδου και το ζευγάρι που επέβαινε στη μοτοσικλέτα.

Στο βίντεο φαίνεται το αμάξι της Εύης Βατίδου να διασχίζει την οδό Γούναρη, περίπου 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν η μηχανή με τους δύο επιβαίνοντες την προσπερνά. Η ίδια έχοντας βγάλει αλάρμ, σταματάει στα δεξιά του δρόμου και ταυτόχρονα σταματάει και η μοτοσικλέτα. Ο οδηγός της γυρνάει να κοιτάξει πίσω, προς το μέρος της Εύης Βατίδου, πιθανότατα για να βεβαιωθεί ότι έχει σταματήσει.

O 59χρονος και η 57χρονη σύντροφός του κατεβαίνουν από τη μηχανή και βγάζουν τα κράνη. Ο οδηγός κρατώντας το κράνος στο δεξί χέρι, κατευθύνεται στο αυτοκίνητο της Εύης Βατίδου και στέκεται στο παράθυρο και κάτι της λέει.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το φλας που είναι ενσωματωμένο στον καθρέφτη του αμαξιού αναβοσβήνει. Η 57χρονη κατευθύνεται προς το τζιπ και ο οδηγός της μηχανής εξακολουθεί να στέκεται στο παράθυρο του αυτοκινήτου της Εύης Βατίδου. Το φλας στον καθρέφτη συνεχίζει να αναβοσβήνει και ξαφνικά σταματά. Τότε ο 59χρονος φέρεται να χτυπάει με το κράνος του τον καθρέφτη στο αυτοκίνητο της Εύης Βατίδου. Το κράνος του πέφτει και σκύβει να το μαζέψει, με τη σύντροφό του να παρακολουθεί τα όσα διαδραματίζονται.

Ο Εύη Βατίδου μίλησε τηλεφωνικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης και δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της με σχόλιο που ακούστηκε στην εκπομπή από τον Τάσο Τεργιάκη, σχετικά με το τι προηγήθηκε πριν το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Η ένταση δεν έλειψε καθ’όλη τη διάρκεια της συζήτησης, με την Εύη Βατίδου να περιγράφει σε έντονο ύφος τα όσα έγιναν.

«Ποιοι είναι όλοι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε για προηγούμενα. Ποιο είναι το προηγούμενο; Όποιος μιλάει για προηγούμενα θα πρέπει να αποδείξει για τα προηγούμενα. Όποιος μιλάει για προηγούμενο να πάει να φέρει το βίντεο. Γνώριζα ότι το περίπτερο αυτό έχει κάμερες και πάρκινγκ. Αυτό είναι το πάρκινγκ του περιπτέρου. Να σταματήσετε και εσείς να λέτε και να αφήνετε υπονοούμενα ότι υπάρχουν προηγούμενα» είπε αρχικά σε έντονο ύφος η Εύη Βατίδου.

«Δεν άφησα κανένα υπονοούμενο κυρία Βατίδου. Είπα ότι αυτή είναι η εικόνα, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί πριν γιατί δεν υπάρχει βίντεο» απάντησε ο Τάσος Τεργιάκης.

«Αφήσατε υπονοούμενο. Τι να έχει συμβεί πριν; Τον ξέρω αυτόν τον κύριο; Ποιο είναι το προηγούμενο; Αυτά τα πράγματα που ακούγονται για εμένα είναι πολύ σοβαρά. Κι αυτοί όλοι θα έρθουν υπόλογοι στα ελληνικά δικαστήρια. Και κάτι που δεν έχει πει κανένας σας, και δεν του δίνετε καμία έμφαση και μου κάνει εντύπωση, είναι πώς είναι δυνατόν να έχω περάσει εγώ 2 ημέρες στο αυτόφωρο κι αυτός (ο 59χρονος) να έχει αφεθεί ελεύθερος; Κι επειδή η άλλη πλευρά ισχυρίζεται; Εσείς τα βλέπετε, γιατί συνεχίζετε να μιλάτε για προηγούμενα; Αν έχετε κάποιο στοιχείο ένδειξης προηγούμενου, θέλω να μου το πείτε. Η άλλη πλευρά που ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται, θα πρέπει να τα αποδείξει. Τους δικηγόρους τους, τους χασοδίκηδες θα τους πάω στον δικηγορικό σύλλογο και θα τους κάνω αναφορά. Εγώ έκανα 17 κλήσεις στο 100 και θα γυρίσετε να πείτε τώρα ότι δεν ξέρω να παίρνω το 100. Εγώ το έχω καταθέσει αυτό τον ανακριτή και τα στοιχεία» ανταπάντησε η Εύη Βατίδου με τη συζήτηση να συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.





