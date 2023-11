Κοινωνία

Ελληνικό: Βλήμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σήμανε συναγερμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν τον χώρο.

-

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τετάρτης στον χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, κοντά στο παλαιό στάδιο του Εθνικού που διενεργούνται χωματουργικές εργασίες.

Στον χώρο βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, βλήμα πυροβολικού από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε σε βάθος 1,5 μέτρου.

Αμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ στην περιοχή έχουν φτάσει δυνάμεις του στρατού. όπου απέκλεισαν τον χώρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα

Δίκη Πισπιρίγκου - Κούγιας: Εγώ είμαι ο Θεός της ως συνήγορός της