“Σωτέ”: Η νέα σειράς του ANT1+ με την Δάφνη Λαμπρογιάννη (εικόνες)

Η νέα πρωτότυπη κωμική σειρά με τίτλο «Σωτέ» έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και μαζί της φέρνει τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα της φετινής σεζόν.

Η νέα πρωτότυπη κωμική σειρά με τίτλο «Σωτέ» έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και μαζί της φέρνει τον πιο εκρηκτικό χαρακτήρα της φετινής σεζόν. Την εκκεντρική «Σωτέ», την οποία υποδύεται η αγαπημένη ηθοποιός Δάφνη Λαμπρόγιαννη που επιστρέφει με έναν… πικάντικο ρόλο, σε μια σύγχρονη σειρά γεμάτη αντιφάσεις και ισχυρές δόσεις σουρεαλισμού. Ο κυριλέ κόσμος της υψηλής γαστρονομίας μπαίνει στο μπλέντερ μαζί με το χάος ενός ριάλιτι μαγειρικής, δημιουργώντας την απόλυτη συνταγή καταστροφής. Πρόκειται για μια γαστροκωμωδία με συστατικά το καυστικό χιούμορ, την ωμή πραγματικότητα και τον παραλογισμό του τι συμβαίνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες της τηλεόρασης.

Με σύγχρονη σκηνοθετική ματιά και εντυπωσιακή αισθητική που θυμίζει τις πολυβραβευμένες ξένες κωμωδίες «Call my agent» και «Fleabag», το «Σωτέ» είναι μια ιστορία κωμικοτραγικών καταστάσεων με φόντο τη γυναικεία, τηλεοπτική και γαστρονομική πραγματικότητα.

Λίγα λόγια για την ιστορία

H ζωή μιας εμμονικά αντικοινωνικής chef, της Σωτηρίας «Σωτέ» Βοκάκη, γίνεται σαλάτα όταν αναγκάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να αναλάβει τον ρόλο της κριτή σε ένα προβοκατόρικο reality show μαγειρικής. H συνταγή είναι εκρηκτική: η Σωτέ αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους τηλεοπτικούς κανόνες και η σχέση της με την τηλεόραση θυμίζει αλλεργική αντίδραση. Ταυτόχρονα, παραγωγός του reality είναι η κόρη της, με την οποία έχει να μιλήσει πάνω από δέκα χρόνια. Και το επιδόρπιο; Πρέπει να πρωταγωνιστήσει σε εκπομπή μαγειρικής ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει χάσει εντελώς... τη γεύση της!

Η Σωτέ είναι… παράξενο φρούτο. Είναι αυστηρή, εργασιομανής, αντικοινωνική και προτιμάει να μιλάει με το ψωμί που ψήνει παρά με τους ανθρώπους που την περιτριγυρίζουν. Το μόνο πράγμα που είναι πιο κοφτερό από τα κρητικά μαχαίρια της είναι το κυνικό της χιούμορ. Και δεν διστάζει να το κεράσει με κάθε ευκαιρία. Αυθεντική και αφοπλιστικά ειλικρινής, θα οδηγήσει το reality στην καταστροφή ή θα κάνει το κοινό να τη λατρέψει!

