Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης στον Σκορπιό και οι προβλεψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Τι περιμένω σιγά σιγά αυτός ο Άρης που είναι στον Σκορπιό, να περάσει στον Τοξότη και θα έχουμε πολλά νέα να μάθουμε, τι έχει γίνει πίσω από κλειστές πόρτες", είπε αρχικά η Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδίτη βρίσκεται ευτυχώς σε καλό ζώδιο και όλες τις εξελίξεις θα τις δούμε να έρχονται την επόμενη εβδομάδα", είπε ακόμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

