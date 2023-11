Κοινωνία

Βοιωτία – θάνατος 18χρονου: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός για τον πυροβολισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αστυνομία για το επεισόδιο με τον πυροβολισμό του 18χρονου μετά από άγρια καταδίωξη στη Βοιωτία.

-

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός για τον πυροβολισμό του 18χρονου στη Βοιωτία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας για το επεισόδιο με τον πυροβολισμό του 18χρονου μετά από άγρια καταδίωξη στη Βοιωτία, «τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός σε βάρος του οποίου είχε σχηματισΤεί δικογραφία».

Νωρίτερα, ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπεράσπιση του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 18χρονο στη Βοιωτία, εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι το θύμα δεν είναι Ρομά.

Ο δικηγόρος αναφέρεται επίσης σε ηχητικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, το οποίο θεωρεί ότι είναι προϊόν μοντάζ και πως λείπουν απ' αυτό σημαντικά μέρη των διαλόγων.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2night Show” - Stan: Ο γάμος, ο Βασίλης Καρράς και το... μάθημα που πήρε (βίντεο)

Βέλγιο: Σεξουαλικό σκάνδαλο στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί μέσα στο Νοσοκομείο Αλ Σίφα