Ισραήλ: Όπλα βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Τι ανακοίνωσαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά την είσοδο στο νοσοκομείο της Γάζας.

Τα ισραηλινά στρατεύματα βρήκαν όπλα και «τρομοκρατική υποδομή» στη διάρκεια της συνεχιζόμενης επιδρομής τους σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν σημειώθηκαν μάχες μέσα στο συγκρότημα του νοσοκομείου μετά την άφιξη εκεί στρατιωτών στη διάρκεια της νύχτας και δεν υπήρξαν διενέξεις με ιατρικό προσωπικό ή ασθενείς, για τους οποίους διευκρίνισε πως βρίσκονται σε διαφορετικό τμήμα του συγκροτήματος.

«Οι στρατιώτες των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) έχουν ήδη βρει όπλα και άλλη τρομοκρατική υποδομή. Την τελευταία ώρα, είδαμε συγκεκριμένα στοιχεία ότι τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποίησαν το νοσοκομείο Σίφα ως τρομοκρατικό αρχηγείο», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε ποιο τμήμα του νοσοκομείου ερευνούν τα στρατεύματα και δεν είπε τι ακριβώς βρέθηκε, αλλά δήλωσε ότι τα στοιχεία θα παρουσιασθούν αργότερα.

«Αυτή είναι μια εξαιρετικά ακριβής και στοχευμένη επιχείρηση. Οι δυνάμεις μας είναι παρούσες σε μία συγκεκριμένη περιοχή του πολύ μεγάλου νοσοκομειακού συγκροτήματος Σίφα», πρόσθεσε, χωρίς να πει πόσο θα διαρκέσει η επιδρομή.

«Οι στρατιώτες μας προχωρούν εσκεμμένα αργά με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει», δήλωσε.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τέσσερις μαχητές σκοτώθηκαν σε μάχες γύρω από το Αλ Σιφα. Πρόσθεσε πως στρατιώτες ανακρίνουν άτομα που βρήκαν στην περιοχή την οποία ερευνούν.

«Έχω την πληροφορία ότι ένας απ' αυτούς είναι Χαμάς», δήλωσε.

