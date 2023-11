Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τετάρτης

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, που αποτελεί έναν ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις και στα σημαντικά της ζωής.

Ο Άλκης πηγαίνει να συναντήσει την Κάτια, γιατί η απόμακρη συμπεριφορά της, μετά το ταξίδι του μέλιτος, τον προβληματίζει και του προκαλεί υποψίες ότι κάτι της συμβαίνει.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Οι υποψίες του Άλκη, αρχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα και το μυστικό της Κάτιας κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Η Έλσα κόβει τις γέφυρες με τον Τάσο, μετά το ψέμα του. Η Σοφία παίρνει μια δύσκολη απόφαση, που θα της κοστίσει. Η Έλενα έρχεται αντιμέτωπη με μια άκρως δυσάρεστη έκπληξη στην εφαρμογή γνωριμιών, που θα την βγάλει εκτός εαυτού. Θα καταφέρει ο Νικόλας να τηρήσει όλα όσα αποφάσισε στην ψυχοθεραπεία; Μια ανακάλυψη, θα οδηγήσει τον Έβαν στο συμπέρασμα ότι κάτι τρέχει πίσω από την πλάτη του. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η μάζωξη της παρέας στο σπίτι του Νικόλα, μετά από καιρό, επιφυλάσσει εκπλήξεις.

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΟΙ ΥΠΟΨΙΕΣ ΤΟΥ ΑΛΚΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Δείτε το trailer:

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

