Τα ταξί “τραβούν χειρόφρενο”

Στάση εργασίας σήμερα Πέμπτη αλλά και 24ωρη απεργία αποφάσισαν τα συνδικάτα ταξί. Πότε θα παραμείνουν ακινητοποιημένα.

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Παράλληλα, η Ομοσπονδία προτρέπει όλα τα σωματεία μέλη της να συμμετάσχουν πέραν της 24ωρης απεργίας, στις όποιες κινητοποιήσεις θα γίνουν στις πόλεις τους.

Το 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) προχώρησε στην κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την επόμενη Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), έχει ήδη αποφασίσει στάση εργασίας για σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και 24ωρη απεργία την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ:

"Σήμερα Τετάρτη 15/11/23 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασε το 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΙΑΤΑ .

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με μια γενική ενημέρωση του Προέδρου προς τους συμβούλους, για όλες τις ενέργειες και τις συναντήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από το Προεδρείο με τα Υπουργεία Μεταφορών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Η συζήτηση έγινε σε έντονο κλίμα με ανταλλαγή απόψεων πάνω σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, με κυρίαρχο το φορολογικό νομοσχέδιο που κατακεραυνώνει τους ελευθέρους επαγγελματίες εν γένει και φυσικά οδηγεί προς την οικονομική καταστροφή και τον κλάδο μας και ζητάμε την απόσυρση του .

Οι προτάσεις που έθεσε ο Προέδρος προς το συμβούλιο για ψήφισή ήτανε :

1) Να προβεί σε 24ωρη Πανελλαδική απεργία την επόμενη Τετάρτη 22 Νοεμβρίου .

2) Η Ομοσπονδία προτρέπει όλα τα σωματεία μέλη της να συμμετάσχουν πέραν τις 24ωρης απεργίας ,στις όποιες κινητοποιήσεις θα γίνουν στις πόλεις τους .

3) Να εξουσιοδοτηθεί το Προεδρείο , ώστε να μπορεί να πάρει απόφαση αν χρειαστεί για περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα κατά του νομοσχεδίου.

Όλες οι προτάσεις έγιναν δεκτές από όλες τις παρατάξεις για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και εξουσιοδότηση του Προεδρείου ώστε να πράξει ανάλογα, με εξαίρεση τις παρατάξεις των κ.Μαυρίκη και κ.Λυμπερόπουλου , που ναι μεν ψήφισαν υπερ της 24ωρης απεργίας ,αλλά δεν δέχτηκαν να εξουσιοδοτήσουν το προεδρείο να κινητοποιηθεί περαιτέρω αν χρειαστεί.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς"

