Κοινωνία

Ναρκωτικά - “Ελευθέριος Βενιζέλος”: Έφτασε στην Ελλάδα με βαλίτσες γεμάτες κάνναβη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η... θρασύτατη γυναίκα, προσπάθησε να περάσει αποσκευές γεμάτες κάνναβη.

-

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το μεσημέρι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 30χρονη αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατόπιν διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών και συνεργασία της Δίωξης Ναρκωτικών με το γραφείο D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α., εντοπίστηκε η κατηγορουμένη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Από έρευνα σε 2 αποσκευές που κατείχε η 30χρονη, κατά την άφιξή της με πτήση προερχόμενη από την Ελβετία, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 37 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε 4 νάιλον συσκευασίες και κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μεσημβρινές ώρες χθες (14-11-2023) στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 30χρονη αλλοδαπή για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών από χώρες της Ευρώπης μέσω αεροπορικών οδών, κατόπιν διερεύνησης και ανάλυσης πληροφοριών και συνεργασία με το γραφείο D.E.A. της Πρεσβείας των Η.Π.Α., εντοπίστηκε η κατηγορουμένη και πιστοποιήθηκε η εγκληματική της δράση.

Από έρευνα σε -2- αποσκευές που κατείχε η 30χρονη, κατά την άφιξή της με πτήση προερχόμενη από την Ελβετία, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -37- κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε -4- νάιλον συσκευασίες και

• κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."

Ειδήσεις σήμερα:

Απολογία Πισπιρίγκου: Ήμουν και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας

Χανιά: Μωρό κατέρρευσε στον δρόμο, δίπλα στη μάνα του (εικόνες)

Ρόδος - Parasailing: Αποζημίωση μαμούθ για τον θάνατο δύο παιδιών