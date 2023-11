Κόσμος

Ερντογάν προς Νετανιάχου: Όσες πυρηνικές βόμβες και να έχεις, έρχεται το τέλος σου, φεύγεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία. Λέω με ανακούφιση ότι το Ισραήλ είναι τρομοκρατικό κράτος" είπε ο τούρκος πρόεδρος

-

"Απευθύνομαι στον Νετανιάχου από εδώ, έχεις ατομική βόμβα ή όχι; Αν τολμάς δώσε εξηγήσεις, αλλά δεν μπορεί να δώσει εξηγήσεις. Ω Ισραήλ, έχεις ατομική βόμβα και απειλείς με αυτήν. Έρχεται το τέλος σου. Όσες πυρηνικές βόμβες και να έχεις, φεύγεις. Αυτοί που χάνουν τα πάντα στο όνομα της ηθικής και της συνείδησης δεν είναι άνθρωποι" είπε ο τούρκος πρόεδρος απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

"Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία. Λέω με ανακούφιση ότι το Ισραήλ είναι τρομοκρατικό κράτος. Λένε τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Η Χαμάς είναι ένα κόμμα που κέρδισε τις εκλογές. Έχουμε μπροστά μας μια γενοκτονία. Επί του παρόντος, εκατοντάδες χιλιάδες δικηγόροι τους οδηγούν στο δικαστήριο της Χάγης. Θα κάνουμε όλα τα μέτρα σχετικά με τη γενοκτονία και θα προβούμε σην απαραίτητη ανακοίνωση. Παρόλο που είμαι άνθρωπος, κανείς δεν μπορεί να δει αυτές τις σφαγές ως νόμιμες" τόνισε ο Ερντογάν, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

"Για χρόνια, η Αρμενία κυνηγούσε άγρια όνειρα στα εδάφη μας και πήρε το μάθημά της στον πόλεμο του Καραμπάχ. Τώρα το Ισραήλ εκφράζει παρόμοιες αυταπάτες. Και αυτές θα καταλήξουν σε απογοήτευση. Η ισραηλινή βαρβαρότητα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μας. Το Ισραήλ, που έχει την υποστήριξη της Δύσης, συνεχίζει τις σφαγές του εδώ και 40 μέρες" επεσήμανε ο τούρκος πρόεδρος και συνέχισε λέγοντας πως

"Δυστυχώς, η Δύση, ειδικά οι ΗΠΑ, βλέπει αυτή την κατάσταση ανάποδα. Η Γαλλία πρώτα κάνει δηλώσεις και μετά κάνει άλλες διαφορετικές δηλώσεις. Βάζει όπισθεν. Να είσαι ειλικρινής. Όχι την μια μέρα έτσι και την άλλη αλλιώς."

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Μήνυση κατά Νετανιάχου για γενοκτονία

Καλάβρυτα: Σεισμός έγινε αισθητός σε Αχαϊα και Κορινθία

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι