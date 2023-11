Κοινωνία

Αστυνομία για 16χρονη: Δεν υπάρχει βίντεο με τραυματισμό της από αστυνομικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της για βίντεο που κυκλοφόρησε. Τι προκύπτει από την ανάλυση του υλικού

-

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, δημοσιεύματα ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου, τα οποία βασιζόμενα σε απόσπασμα βιντεοληπτικού υλικού αναφέρουν, μεταξύ άλλων, ότι ο τραυματισμός 16χρονης την 28η Οκτωβρίου 2023 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής προήλθε από αστυνομικό της Ο.Π.Κ.Ε., δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Για το περιστατικό υπενθυμίζεται η από 29-10-2023 Ανακοίνωσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το βιντεοληπτικό υλικό έχει αποτελέσει ήδη αντικείμενο έρευνας της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας και σε καμία περίπτωση, δεν προκύπτουν τα αναφερόμενα στα εν λόγω δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα από την ανάλυση του εν λόγω υλικού, προκύπτει ότι σε αυτό:

• απεικονίζεται άτομο με πολιτική περιβολή, ενώ η ομάδα Ο.Π.Κ.Ε. που κλήθηκε για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού –όπως άλλωστε και σε κάθε επιχείρησή της- αποτελούνταν αποκλειστικά και μόνο από ένστολο προσωπικό,

• απεικονίζεται διαφορετικό σημείο από αυτό που βρέθηκε η ανήλικη παθούσα και

• το άτομο που παρουσιάζεται ως το θύμα φέρει διαφορετικό ρουχισμό από το πραγματικό θύμα.

Σημειώνεται ότι, για το σύνολο των συμβάντων που έλαβαν χώρα την 28-10-2023, διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ενώ επιπλέον βρίσκεται σε εξέλιξη και η διενέργεια Διοικητικής Εξέτασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Απολογία Πισπιρίγκου: Ήμουν και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας

Χανιά: Μωρό κατέρρευσε στον δρόμο, δίπλα στη μάνα του (εικόνες)

Ρόδος - Parasailing: Αποζημίωση μαμούθ για τον θάνατο δύο παιδιών