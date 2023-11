Κόσμος

Γάζα: Βίντεο δείχνει ανατίναξη του κοινοβουλίου της Χαμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο από τη στιγμή που ο ισραηλινός στρατός φέρεται να κατεδαφίζει το κτήριο του κοινοβουλίου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας κυκλοφορεί στα social media.

-

Δύο ημέρες μετά την κατάληψή του και την κομβική για την έκβαση των μαχών φωτογραφία με τη σημαία του Ισραήλ μέσα στην αίθουσα, οι Ισραηλινοί φέρονται να ανατίναξαν και ισοπέδωσαν το κοινοβούλιο της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Το κτήριο καταλήφθηκε από την 7η Ταξιαρχία και τη μονάδα Golani του IDF, μετά από σκληρές μάχες στους δρόμους της πόλης.

Το σχετικό βίντεο, το οποίο «ανέβηκε» στα social media, αναπαράγεται και από τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Νετανιάχου: Δεν υπάρχει μέρος στη Γάζα που δεν θα φτάσουμε

Τις απειλές του εναντίον των μαχητών της Χαμάς επανέλαβε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τόνισε ότι οι δυνάμεις των IDF δεν θα σταματήσουν την επίθεσή τους.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην εκπαιδευτική βάση Ζικίμ των IDF κοντά στη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα φτάσουν σε κάθε μαχητή της Χαμάς σε κάθε γωνιά της Λωρίδας της Γάζας.

«Θυμάστε όταν έλεγαν ότι δεν θα εισβάλουμε στη Γάζα; Εισβάλαμε. Είπαν ότι δεν θα φτάναμε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, φτάσαμε. Είπαν ότι δεν θα μπαίναμε στο [νοσοκομείο] Αλ Σίφα, μπήκαμε», είπε ο Νετανιάχου σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση που κυκλοφόρησε από το γραφείο του.

Ειδήσεις σήμερα:

Απολογία Πισπιρίγκου: Ήμουν και θα είμαι η μαμά της Τζωρτζίνας

Χανιά: Μωρό κατέρρευσε στον δρόμο, δίπλα στη μάνα του (εικόνες)

Ρόδος - Parasailing: Αποζημίωση μαμούθ για τον θάνατο δύο παιδιών