Έκλεισε η Μεσογείων από φωτιές για την καταδίωξη στην Βοιωτία

Επίθεση με πέτρες σε λεωφορείο στην Εθνική Οδό. Διαμαρτυρίες και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Ένταση στην Λεωφόρο ΝΑΤΟ.

Κλειστή για περίπου δύο ώρες ήταν η Λεωφόρος Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς Ρομά άναψαν φωτιές, αντιδρώντας στον θάνατο του νεαρού από πυροβολισμό αστυνομικού, στην καταδίωξη στην Βοιωτία.

Ομάδες ατόμων συγκεντρώθηκαν στο ύψος του Νομισματοκοπείου. Τοποθέτησαν κάδους στη μέση του δρόμου και άναψαν φωτιές. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να τους απωθήσουν.

Επεισόδια ξέσπασαν και στη διασταύρωση Λιοσίων και Μόρνου στο Μενίδι, καθώς 20 Ρομά, πετάνε πέτρες σε αστυνομικούς και έχουν βάλει φωτιά σε κάδους.

Ένταση επικράτησε και στην Λεωφόρο Φυλής, στο ύψος του Αστυνομικού Τμήματος Άνω Λιοσίων.

Ένταση - Λεωφόρος Φυλής

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η λεωφόρος ΝΑΤΟ έκλεισε προσωρινά μέχρι την περιφερειακή Αιγάλεω. Επίσης, έκλεισε για κάποιο χρονικό διάστημα και η Εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα, στο ύψος των Μεγάρων, από το 39ο έως το 42ο χιλιόμετρο, καθώς νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί Ρομά και είχαν ανάψει φωτιές διαμαρτυρόμενοι για τον θάνατο στην Βοιωτία μετά από πυροβολισμό αστυνομικού.

Παράλληλα είχε διακοπεί στο ίδιο ύψος και η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική. Μάλιστα, ένα λεωφορείο που ερχόταν από το Ναύπλιο δέχθηκε αντικείμενα και χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί, ενώ με τη βοήθεια της αστυνομίας απομακρύνθηκαν οι επιβάτες.

Επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή της Θήβας. Στο Πυρί και στη "γέφυρα του τρόμου" όπως ονομάζουν τη γέφυρα της εθνικής οδού Λιβαδειάς – Θήβας, στο ύψος της Αλιάρτου, είχαν συγκεντρωθεί Ρομά, στήνοντας οδοφράγματα και βάζοντας βάλει φωτιές, διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο του 17χρονου. Οι νεαροί Ρομά έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και σε λάστιχα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή.





