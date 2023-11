Κόσμος

Βερολίνο: Συνάντηση Ερντογάν - Σολτς για τη Γάζα

Ποια θέματα αναμένεται να συζητήσουν οι δύο ηγέτες.

Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου αναμένεται να συζητηθούν συζητήσεις για τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το TRT Haber, στη συνάντηση Scholz-Erdogan αναμένεται να συζητηθούν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και οι σχέσεις των δύο χωρών και οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.

Ο Πρόεδρος του AKP Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς συναντήθηκαν τελευταία φορά πρόσωπο με πρόσωπο στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών της G20 που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Οι δύο ηγέτες αξιολόγησαν την τελευταία κατάσταση σχετικά με την έναρξη των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα σε τηλεφωνική επικοινωνία.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία της 12ης Οκτωβρίου συζητήθηκαν οι σφαγές του Ισραήλ στην Παλαιστίνη και αξιολογήθηκε ο τρόπος επίλυσης της ανθρωπιστικής κρίσης.

