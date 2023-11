Κόσμος

Μπάιντεν – Σι Τζινπίνγκ: Μερική αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας

Παρά το σπάσιμο… του πάγου στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας, ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι ο Κινέζος ομόλογος «είναι δικτάτορας».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η πολυαναμενόμενη σύνοδος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τέσσερις ώρες.

Σε μήνυμά του μέσω X (του πρώην Twitter), ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε πως οι δυο ηγέτες σημείωσαν «σημαντική πρόοδο». Υποδέχθηκε τον ομόλογό του σε πολυτελή χώρο στους λόφους της Καλιφόρνιας για συνάντηση εργασίας, γεύμα και σύντομο περίπατο, πλαισιωμένος από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογος του Τζο Μπάιντεν συμφώνησαν να αποκατασταθεί η επικοινωνία υψηλού επιπέδου μεταξύ των ένοπλων δυνάμεων των δυο χωρών κατά τη χθεσινή σύνοδό τους στην Καλιφόρνια, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της Κίνας σήμερα.

Οι δυο ηγέτες «συμφώνησαν χθες Τετάρτη να ξαναρχίσουν επικοινωνίες υψηλού επιπέδου (των στρατών) στη βάση της ισότητας και του σεβασμού», σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, το Νέα Κίνα.

Ο κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προειδοποίησε χθες Τετάρτη τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως οι κυρώσεις και άλλα μέτρα που παίρνουν οι ΗΠΑ σε βάρος κινεζικών εταιρειών πλήττουν «θεμιτά συμφέροντα» του Πεκίνου, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Οι αμερικανικές ενέργειες εναντίον της Κίνας που αφορούν τον έλεγχο των εξαγωγών» και «των επενδύσεων» καθώς και «οι μονομερείς κυρώσεις» πλήττουν «σοβαρά θεμιτά συμφέροντα της Κίνας», τόνισε ο κ. Σι στον κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της μακράς συνάντησης που είχαν στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, το Νέα Κίνα.

Ο Τζο Μπάιντεν, μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ στην Καλιφόρνια, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως εξακολουθεί πάντα να θεωρεί αυτόν τον τελευταίο «δικτάτορα», επαναλαμβάνοντας έναν χαρακτηρισμό που έχει προκαλέσει αγανάκτηση και αντιδράσεις από πλευράς Πεκίνου.

«Είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Μολαταύτα, χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές» τις συνομιλίες, αναφερόμενος στη συμφωνία για την αποκατάσταση των επαφών υψηλού επιπέδου των στρατών των δυο μεγάλων δυνάμεων και στην κινεζική στράτευση στον αγώνα εναντίον της φαιντανύλης.

«Ολοκλήρωσα αρκετές ώρες συνομιλιών με τον πρόεδρο Σι και θεωρώ πως πρόκειται για τις πιο εποικοδομητικές και παραγωγικές που είχαμε», ανέφερε.

