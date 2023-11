Κόσμος

Μέση Ανατολή: Ο Μπάιντεν δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από το Ισραήλ να είναι «εξαιρετικά προσεκτικό» στις επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για το ενδεχόμενο απελευθέρωσης κάπου 240 ομήρων που κρατά η Χαμάς, συμπληρώνοντας ότι ζήτησε από το Ισραήλ να είναι «εξαιρετικά προσεκτικό» στις επιχειρήσεις στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας.

«Δεν θέλω να επεκταθώ διότι δεν γνωρίζω τι έγινε τις τελευταίες ώρες, όμως έχουμε εκτενή συνεργασία από πλευράς Κατάρ», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά τις πολύωρες συνομιλίες του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Καλιφόρνια.

