Πολιτική

Τσίπρας – Κασσελάκης: Συνάντηση στον απόηχο αποχωρήσεων και διαγραφών

Πηγές προσκείμενες στον Τσίπρα, αναφέρουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, εξέφρασε την «ανησυχία του για τη συνεχόμενη ένταση στο εσωτερικό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

-

Συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα είχε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης. Πηγές κοντά στον πρώην πρωθυπουργό , ανέφεραν ότι ο Στέφανος Κασσελάκης τηλεφώνησε χθες στον Αλέξη Τσίπρα και του ζήτησε να συναντηθούν «για να ανταλλάξουν σκέψεις».

Ο Τσίπρας, όπως είπαν, ανταποκρίθηκε θετικά και δέχθηκε χθες το απόγευμα τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό του γραφείο.

Οι ίδιες πηγές μετέφεραν ότι στη συνάντηση που ήταν η πρώτη μετά την εθιμοτυπική της εκλογής του νέου προέδρου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία να εκφράσει την «ανησυχία του για τη συνεχόμενη ένταση στο εσωτερικό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης».

Τόνισε «την μεγάλη σημασία που έχει η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόσο για να ασκεί αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όσο όμως και ενόψει των επικείμενων ευρωεκλογών».

Ενότητα που μπορεί να διαφυλαχθεί, όπως επισήμανε ο Αλ. Τσίπρας, «μόνο με την πιστή τήρηση του καταστατικού και τη χάραξη πολιτικού σχεδιασμού εξωστρέφειας από τα όργανα του κόμματος που πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς αποκλεισμούς και με συμπεριληπτική για όλες τις απόψεις διάθεση».

Κύκλοι κοντά στο Στ. Κασσελάκη σχολίασαν ότι η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, «όπως κάθε φορά», καθώς «ο νυν και ο πρώην πρόεδρος επικοινωνούν τακτικά».

«Η συζήτηση ήταν εφ' όλης της ύλης με επικέντρωση στην ανάγκη για την ενότητα στο κόμμα», σημείωσαν οι ίδιες πηγές.

