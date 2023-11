Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Μια συναστρία Άρη, Ήλιου και Ποσειδώνα “φωτίζει” τις προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο του κύκλου, από την πιο έμπειρη ελληνίδα αστρολόγο, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

«Ο Ποσειδώνας που εκπροσωπεί μέσα μας τον έρωτα, τη φιλανθρωπία και την τέχνη βρίσκεται σε μια πολύ όμορφη όψη σε σχέση με τον Ήλιο και τον Άρη, με αποτέλεσμα να έχουμε ευκαιρίες για μια όμορφη ερωτική σχέση, οι καλλιτέχνες για μια ισχυρή έμπνευση και ούτω καθεξής», μοιράστηκε την Πέμπτη με τους αγαπημένους της τηλεθεατές η Λίτσα Πατέρα, στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό».

«Έτσι», κατέληξε, «ξεφεύγουμε προσωρινά από τις δυσκολίες και τα απρόοπτα που μας γεννούν οι αστρικές περιπλανήσεις του Κριού με τον Άρη, που δε μας βοηθούν και τόσο τελευταία».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

