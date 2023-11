Πολιτική

Πολυτεχνείο – Ανδρουλάκης: Ένταση κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνου (εικόνες)

Πώς ομάδες νεαρών απείλησαν να διαταράξουν τη στιγμή αλλά εμποδίστηκαν από συνοδούς του Νίκου Ανδρουλάκη.

Μικρής έντασης απρόοπτα σημειώθηκαν την Πέμπτη το πρωί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο προαύλιο του ιστορικού κτηριακού συγκροτήματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκειμένου να καταθέσει στέφανο ως φόρο τιμής στα θύματα της εξέγερσης, από την πραγματοποίηση της οποίας συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια.

Κατά την προσέγγιση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο ιστορικό μνημείο, νεαροί πλησίασαν στο σημείο με επιθετικές διαθέσεις και φώναξαν συνθήματα εναντίον του και εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Για την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης στεφάνου χρειάστηκε να σχηματίσουν αλυσίδα γύρω από τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ πολιτικοί του σύντροφοι, η παρέμβαση των οποίων εκτόνωσε την προηγηθείσα ένταση.

Μετά την κατάθεση ο κ. Ανδρουλάκης παρέλειψε οποιαδήποτε αναφορά στο συμβάν και δήλωσε:

«Η εξέγερση των φοιτητών τον Νοέμβριο του '73 αποτελεί μία από τις πιο ένδοξες στιγμές της νεότερης πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας.

Τιμούμε όσους θυσιάστηκαν, όσους αγωνίστηκαν, όσους είχαν το σθένος να αντιμετωπίσουν τη δικτατορία.

Σήμερα, έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για μία ποιοτική δημοκρατία. Για λιγότερες ανισότητες. Για περισσότερες ευκαιρίες στις νεότερες γενιές. Για ισχυρή δημόσια υγεία και παιδεία.

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να οικοδομήσουμε μία δίκαιη, ανθεκτική, ισχυρή κοινωνία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

