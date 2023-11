Πολιτική

Μαρινάκης: Δεν αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις συντάξεις αλλα και τις προσφορές στα σούπερ μαρκετ.

«Η πολιτική της κυβέρνησης είναι γνωστή και ειδικότερα οι κομβικές προτεραιότητες της, όπως η επέκταση του Μετρο δεν είναι υπό διαπραγμάτευση» διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη σημερινή συνάντηση του πρωθυπουργού με τον νεοεκλεγέντα, δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα απαντώντας σε ερωτήσεις στο briefing των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε πως η κυβέρνηση είπε «ναι» στην πρόταση του ΚΚΕ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη για να αναδειχθούν οι διαχρονικές ευθύνες και να γίνει πράξη ο στόχος ενός σύγχρονου και ασφαλούς σιδηροδρόμου. Ερωτηθείς σχετικώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τιμά τις επετείους και θεωρεί πως δεν πρέπει να γίνονται αφορμή για πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα, διερωτήθηκε εάν ο κ. Κασσελάκης θα συμμετέχει στην πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία με μπλοκ της Goldman Sachs.

Ερωτηθείς σχετικώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε κατηγορηματικά ότι η κυβέρνηση προτίθεται να αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης, αλλά και ότι προτίθεται να καταργήσει τις προσφορές 1+1 στα ράφια των σούπερ μάρκετ διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, καλώντας τα υπόλοιπα κόμματα να μην εργαλειοποιούν για ίδιον όφελος επετείους, όπως αυτή του Πολυτεχνείου.

