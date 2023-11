Κοινωνία

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για Σαββατοκύριακο με θυελλώδεις ανέμους και καταιγίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανά περιοχή της χώρας αναλυτικά.

-

Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από τα βόρεια και βορειοδυτικά συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο πρόκειται να προκαλέσει το Σαββατοκύριακο επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη βόρεια και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ:

Θυελλώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεων 8 με 9 και πρόσκαιρα με ριπές έως 10 μποφόρ θα πνέουν από τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου στα δυτικά και βαθμιαία και στα ανατολικά. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν από το απόγευμα της Κυριακής (19-11-23).

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου (18-11-23) έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί στη Θράκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μέθυσε και πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ομοεθνή του

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Χαλκιδική: Ανήλικη έκαψε το σπίτι φίλης της... για τα μάτια ενός άντρα