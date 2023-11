Κόσμος

Τουρκία - Γκιουλέρ: Διανύουμε μια ιστορική περίοδο στα ελληνοτουρκικά

Τι ανέφερε για τις διμερείς σχέσεις Αθήνας - Άγκυρας αλλα και για το κυπριακό ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

"Διανύουμε μια ιστορική περίοδο στα ελληνοτουρκικά", είπε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ και πρόσθεσε πως "μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και μια ειλικρινής και εποικοδομητική σχέση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες".

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό "στόχος είναι η επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο".

Επεσήμανε ότι "οι στρατιωτικές δραστηριότητες στο Αιγαίο μειώθηκαν αμοιβαία κατά τη διάρκεια του έτους και καταβλήθηκαν προσπάθειες να διατηρηθεί η ένταση στην περιοχή χαμηλά".

Για τις επαφές στην Άγκυρα για τα ΜΟΕ, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι "επιτεύχθηκε συναίνεση στη συνάντηση για συνέχιση των συνομιλιών και το επόμενο έτος"

Ωστόσο ο Τούρκος Υπουργός τόνισε πως "η αποφασιστικότητά τους να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους στη "Γαλάζια Πατρίδα" είναι απόλυτη"

Ακόμη, αναφερόμενος στο Κυπριακό κατηγόρησε την Ελληνοκυπριακή πλευρά για αδιαλλαξία και υποστήριξε πως η μόνη λύση είναι η αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας των Τουρκοκυπρίων.

