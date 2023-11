Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, που αποτελεί έναν ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις και στα σημαντικά της ζωής.

Ο Άλκης πηγαίνει να συναντήσει την Κάτια, γιατί η απόμακρη συμπεριφορά της, μετά το ταξίδι του μέλιτος, τον προβληματίζει και του προκαλεί υποψίες ότι κάτι της συμβαίνει.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:30, με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο συναισθήματα, προβληματισμούς αλλά και όνειρα για το μέλλον των φίλων της παρέας!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Το μενού της Σοφίας θα ενθουσιάσει όλη την παρέα, στο δείπνο στο σπίτι του Νικόλα, όπου θα γεννηθεί η ιδέα του ξεκινήματος μιας δικής της επιχείρησης. Ο Νικόλας συνεχίζει τις συνεδρίες της ψυχοθεραπείας, ενώ η Κάτια προσπαθεί να κρύψει από όλους την εγκυμοσύνη της. Η Έλσα έρχεται πιο κοντά με τον Μάριο και αποφασίζει να βοηθήσει τη Σοφία στην επιχείρηση της. Η ξαφνική απόφαση της Χριστίνας να φύγει για επαγγελματικό ταξίδι θα ξαφνιάσει τον Φίλιππο, την ώρα που Αθηνά και Άλκης αρχίζουν να γίνονται φίλοι. Η ξαφνική αδιαθεσία της Κάτιας θα κινήσει τις υποψίες του Άλκη και του Έβαν. Θα αποκαλυφθεί το μυστικό της;



«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Ο ΈΒΑΝ ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΜΕΣ ΥΠΟΨΙΕΣ ΟΤΙ Η ΚΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΟΣ. ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ;



Sneak preview του 17ου επεισοδίου:



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος



Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

