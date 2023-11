Κοινωνία

Missing alert: συνεχίζεται η αγωνία για 27χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

-

Συνεχίζεται η αγωνία για τον 27χρονο Χαρικιόπουλο Αθανάσιο, που εξαφανίστηκε από την περιοχή του Ελαιώνα στην Αθήνα. Έκκληση έκανε η μητέρα του, για να γυρίσει πίσω.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

Ο Χαρικιόπουλος Αθανάσιος, 27 ετών, εξαφανίστηκε στις 21/10/2023 από την περιοχή του Ελαιώνα στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Χαρικιόπουλου Αθανάσιου στις 24/10/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και δεν υπάρχει κανένα νεότερο σχετικά με τον ενήλικο, η οικογένειά του ανησυχεί ιδιαίτερα και για το λόγο αυτό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην αναδημοσίευση της εξαφάνισης, προκειμένου όλοι μας να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του. Σύμφωνα και με δηλώσεις που έκανε η μητέρα του Θάνου χθες στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, κάνει έκκληση στον γιο της να επιστρέψει στο σπίτι, «Θανούλη μου, εάν με ακούς… Σε παρακαλώ πάρα πολύ αγάπη μου, γύρνα πίσω στη μανούλα… Ξέρεις πως θα σε φροντίσω, μόνο στο σπίτι σου είσαι ασφαλής… Να γίνεις δυνατός… Όλοι μας σε αγαπάμε πολύ και ανησυχούμε…». Ο Χαρικιόπουλος Αθανάσιος έχει ύψος 1,72 μ. και κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικη μπλούζα με άσπρες γραμμές, μαύρη φόρμα adidas, μπουφάν σε χρώματα παραλλαγής και γκρι παπούτσια μάρκας Nike.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώhttps://bit.ly/missing-alert-apple.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Χαλκιδική: Ανήλικη έκαψε το σπίτι φίλης της... για τα μάτια ενός άντρα

Φονική καταδίωξη στη Βοιωτία: ελεύθερος ο αστυνομικός