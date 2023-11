Κοινωνία

Ναρκωτικά: Ανήλικοι πούλησαν κάνναβη και ηρωίνη σε ανήλικη και πήγε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της σπείρας, που μέλλη της ήταν και δυο ανήλικοι οι Αρχές.

-

Συνελήφθησαν την Τρίτη (14/11) το πρωί στην Αττική έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, ως μέλη συμμορίας για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από προμήθεια ναρκωτικών σε βάρος ανήλικης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, κυρίως ηρωίνη και κάνναβη, και χρησιμοποιούσαν χώρους εγκαταλειμμένου κτηρίου για την αποθήκευση- απόκρυψη των ουσιών στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη των αποθηκών σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους, στα σπίτια τους σε Καισαριανή και Δάφνη καθώς και στις παραπάνω αποθήκες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

3,56 γραμμ. ηρωίνης,

5,76 γραμμ. κάνναβης,

229 γραμμ. ουσίας άγνωστης σύστασης σε πλαστικό μπουκάλι,

2 μεταλλικοί τρίφτες,

συσκευή καπνίσματος,

θραύστης υαλοπινάκων,

μαχαίρι μήκους 17 εκ. και

4 κινητά τηλέφωνα

Παράλληλα, από την Αστυνομία επισημαίνεται πως διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της συμμορίας είχαν προμηθεύσει νωρίτερα σε ανήλικη ποσότητα κάνναβης και ηρωίνης, η οποία μετά τη χρήση αυτών μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μέθυσε και πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον ομοεθνή του

Ηράκλειο: Ασθενής χειρουργήθηκε με τοπική αναισθησία αντί ολικής λόγω έλλειψης γιατρού

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτη επιδείνωση το σαββατοκύριακο με ανέμους και καταιγίδες