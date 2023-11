Life

“Η Μάγισσα”: Δυνατή πλοκή και πρωτιά στην τηλεθέαση

Δυνατή πλοκή και υψηλές αποδόσεις για τη «Μάγισσα» τον Νοέμβριο.

Έντονο αποτύπωμα άφησε η «Μάγισσα», το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, σε ό,τι αφορά τόσο στην εξέλιξη της αριστοτεχνικής πλοκής της όσο και στη μάχη της τηλεθέασης.

Η υψηλών προδιαγραφών σειρά του ΑΝΤ1 μονοπώλησε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, κατακτώντας την κορυφή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για το διάστημα 1-15 Νοεμβρίου, η «Μάγισσα» υπερίσχυσε του ανταγωνισμού και ήταν πρώτη, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 18,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά είχε ιδιαίτερη δυναμική στους άνδρες, όπου σε επιμέρους κοινό σημείωσε μερίδιο που έφτασε μέχρι και 27,2%, ενώ και στις γυναίκες οι αποδόσεις ήταν σταθερά υψηλές, αγγίζοντας σε επιμέρους κοινό το 21,3%.

Με καθηλωτικό σενάριο, κινηματογραφική σκηνοθετική ματιά και εξαιρετικές ερμηνείες, η «Μάγισσα» συνεχίζει να ξετυλίγει το νήμα της συγκλονιστικής ιστορία της.

