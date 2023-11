Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα - Όσμπορν: αισιοδοξία για μια συμφωνία με την Ελλάδα

Υπέρ μιας συμφωνίας με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα συνεχίζει να είναι ο Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Οσμπορν.

Του Ισαάκ Καρυπίδη

O Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζόρτζ Όσμπορν επανέλαβε για μια ακόμη φορά πως ελπίζει ότι το Μουσείο μπορεί «να καταλήξει σε συμφωνία με την Ελλάδα» για την προσωρινή επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα με αντάλλαγμα αρχαία αντικείμενα που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Αισιόδοξος ο πρόεδρος του Βρετανικού μουσείου για το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Αξιοσημείωτο είναι ότι την τοποθέτηση του ο Τζόρτζ Όσμπορν αυτή τη φορά την έκανε μέσα στην αίθουσα Νταβίν του Βρετανικού Μουσείου, εκεί δηλαδή όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Μάλιστα η ομιλία του έγινε στον ετήσιο δείπνο των επιτρόπων του Μουσείου.

Και εκεί είπε εκτός των άλλων ότι οι Επίτροποι «αναζητούμε μια συμφωνία με τους Έλληνες φίλους μας που δεν θα απαιτεί από κανέναν να παραιτηθεί από τις αξιώσεις του. Δεν θα ζητά αλλαγές σε νόμους… αλλά θα χαράξει έναν πρακτικό, ρεαλιστικό και ορθολογικό δρόμο προς τα εμπρός».

Όπως φαίνεται ο Όσμπορν προτείνει να βρεθεί μια άμεση λύση τώρα για την επιστροφή μέρους των Γλυπτών του Παρθενώνα αφήνοντας το "αγκάθι" του ιδιοκτησιακού καθεστώτος να αιωρείται.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη του μήνα είναι προγραμματισμένη επίσημη επίσκεψη εδώ στο Λονδίνο και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

