Μέση Ανατολή - Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος και ειλικρινής συνομιλητής όλων των μερών

Συναντήσεις με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής και τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής και τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κατά την επίσκεψή του στη στην έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών Ριάντ αλ-Μαλίκι και έγινε δεκτός από τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμαντ Σταγιέχ. Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή και τις απόψεις της Παλαιστινιακής ηγεσίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης συζήτησε την πρόταση που έχει ήδη διατυπώσει για ανθρωπιστική παύση και τους τρόπους συμβολής της χώρας μας για τη δημιουργία βιώσιμων ανθρωπιστικών διαδρόμων στη Γάζα με σκοπό την απρόσκοπτη παροχή βασικών αγαθών (νερό, τρόφιμα, φάρμακα) και ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και την αποκατάσταση βασικών υποδομών που έχουν υποστεί βλάβες (δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στη Δυτική Όχθη, ο κ. Γεραπετρίτης μετέβη στο Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών στα Ιεροσόλυμα, όπου είχε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν. Ο κ. Γεραπετρίτης συζήτησε για την κατάσταση στην περιοχή και μετέφερε στον ομόλογό του τις ανησυχίες της παλαιστινιακής πλευράς για τη διαρκώς επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση, όπως επισημαίνεται.

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι όπως επιβεβαιώθηκε από τις συναντήσεις, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος και ειλικρινής συνομιλητής όλων των μερών και θα συνεχίσει την προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα για την όσο το δυνατόν αμεσότερη ανακούφιση αμάχων και πληγέντων.

