Αλ Σίφα: Τούνελ και όπλα της Χαμάς βρέθηκαν στο νοσοκομείο (βίντεο)

Υπόγεια σήραγγα και οπλισμός της Χαμάς εντοπίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας. Νωρίτερα, εντοπίστηκε η σορός μιας ομήρου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι εντόπισαν υπόγεια σήραγγα και οπλισμό της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF, διακρίνονται ισραηλινοί στρατιώτες στην είσοδο υπόγειας σήραγγας που εντόπισαν μεταξύ δύο κτιρίων του νοσοκομείου.

Λίγο μακρύτερα, εντοπίστηκε φορτηγό με οπλισμό που φέρεται να ανήκει σε μαχητές της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν κατ’ επανάληψη τονίσει πως η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία ως ορμητήρια για τις επιθέσεις της. Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση διαψεύδει τους ισχυρισμούς αυτούς.

Εν τω μεταξύ, Ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν το πτώμα μιας 65χρονης ομήρου της Χαμάς κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, ανακοίνωσαν απόψε οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το θύμα ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστή και έχει ενημερωθεί η οικογένεια της εκλιπούσης.

Πρόκειται για την 65χρονη Γεχουντίτ Βάις, η οποία ήταν μεταξύ των περίπου 240 απαχθέντων κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Τα αίτια θανάτου δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση των IDF.

Συνταξιούχος, μητέρα πέντε παιδιών, η Γεχουντίτ Βάις είχε απαχθεί από το κιμπούτς Μπεερί, όπου φρόντιζε νήπια. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και υποβαλλόταν σε ακτινοθεραπεία, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Times of Israel. Ο σύζυγός της Σμούλικ Βάις σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς.

«Οι IDF εκφράζουν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά της», αναφέρει η ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζεται πως «εθνικός στόχος είναι ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους».

(Με πληροφορίες από Times of Israel)

