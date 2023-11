Πολιτική

Γκάλοπ - Ανδρουλάκης: Δεν πανηγύριζει το ΠΑΣΟΚ, στόχος μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τα Τέμπη και τις διεργασίες στην Βουλή για Εξεταστική Επιτροπή, κατηγορώντας Μαξίμου και ΚΚΕ για συγκάλυψη ευθυνών. Τι ανέφερε για την ακρίβεια, τον Κασσελάκη και τον Χάρη Δούκα.

-

«Οι δημοσκοπήσεις μας χαροποιούν, αλλά έχουμε δουλειά μπροστά μας και απαιτείται ενασχόληση με τα προβλήματα των πολιτών. Χρειάζεται πολύς αγώνας. Δεν πανηγυρίζω, αλλά χαίρομαι γιατί ξέρω ότι ο μεγάλος στόχος είναι η ΝΔ να έχει αξιωματική αντιπολίτευση ένα κόμμα που μπορεί να την νικήσει, ένα κόμμα σύγχρονο, με ανανέωση και νέα πρόσωπα και με επιτυχημένο λόγο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1, σχολιάζοντας το γκάλοπ που φέρνει στην δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε «Λένε ότι “έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ”. Δεν ισχύει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει 4,2 μονάδες σε πέντε μήνες. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, αλλά θέλει δουλειά, δεν θέλει πανηγυρισμούς, θέλει ενασχόληση με τα προβλήματα των πολιτών».

Επεσήμανε «δεν θέλω πανηγυρισμούς από κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. αλλά να φθάσουμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, να κερδίσουμε τις εκλογές», λέγοντα ακόμη ότι «Το 41% του Μητσοτάκη οφείλεται και στην έλλειψη εμπιστοσύνης στην αξιωματική αντιπολίτευση. Οι αντίπαλοι είχαν ξεγραμμένη την παράταξη μας, αλλά βήμα – βήμα επανερχόμαστε».

Σχετικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, χαρακτήρισε ως «ντροπή» τις διεργασίες στην Βουλή για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, βάσει της πρότασης του ΚΚΕ, λέγοντας ότι «Εμείς λέμε να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, με βάση το πόρισμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα που αφορά την τηλεδιοίκηση, γιατί αλλιώς, με την Εξεταστική Επιτροπή από το 1997 που ζήτησε το ΚΚΕ, θα πετούν την μπάλα στην κερκίδα ο υπουργός ο κ. Καραμανλής και ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

«Εγώ δεν κάνω παζάρια ούτε ανταλλάσσω ψήφους. Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα του 2023, που λέει δεν κάνω Προανακριτική Επιτροπή, αλλά θέλω να δω τι έχει γίνει από το 1997, εγώ δεν κάνω, είναι κοροϊδία. Γιατί λέει από το 1997 το ΚΚΕ; Γιατί από τότε ξεκίνησαν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και οι Οδηγίες. Από το 2014 έως σήμερα έγιναν 7 παρατάσεις για την τηλεδοίκηση. Η ΝΔ ενισχύει την ιδεοληψία του ΚΚΕ κατά της Ευρώπης, υιοθετώντας την πρόταση για Εξεταστική επιτροπή για την περίοδο από το 1997 και μετά», επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στρέφοντας τα βέλη του στο Μαξίμου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής είπε ότι «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συγκαλύψει τον κ. Καραμανλή, υιοθετεί την πρόταση του ΚΚΕ ότι φταίει η πολιτική της Ευρώπης για τον σιδηρόδρομο, ενώ η ΕΕ μας έχει πληρώσει την τηλεδιοίκηση και έκανε την Οδηγία για να υπάρχει η τηλεδιοίκηση για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων», συμπληρώνοντας ότι «η Κυβέρνηση της ΝΔ έχει πάγια στρατηγική συγκάλυψης, το ίδιο έκανε και με τις υποκλοπές».

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι στην συνάντηση τους «είπα στον κ. Κασσελάκη ότι πρέπει να υπάρχει κοινό μέτωπο απέναντι στην Κυβέρνηση. Ο κ. Κασσελάκης ζήτησε να με δει, έκανε επίσημο αίτημα. Ο κ. Μητσοτάκης με κάλεσε μέσω δημοσιογράφων. Αν με καλέσει ο κ. Μητσοτάκης για ένα συγκεκριμένο θέμα, θα τον συναντήσω, όπως θα συναντήσω κάθε πολιτικό αρχηγό».

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «Προϊόντα, τράπεζες, ενοίκια και βασικά αγαθά «πνίγουν» τους Έλληνες και τόνισε ότι «Πρέπει η ΔΙΜΕΑ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπερστελεχωθούν και να κάνουν έρευνα για την λειτουργία της αγοράς. Δεν λειτουργούν οι κανόνες της αγοράς στην Ελλάδα. Υπάρχουν μονοπώλια και κερδοσκοπία».

Μάλιστα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι έχει κάνει επαφές με καταναλωτικές ενώσεις ζητώντας τους να κινητοποιηθούν και να κάνουν μποϊκοτάζ σε προϊόντα εταιρειών στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα για αισχροκέρδεια.

Ακόμη είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει «μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως υπήρξε στις οικονομίες της Ιβηρικής και είχε θεαματικά αποτελέσματα», ενώ για την ηλεκτρική ενέργεια είπε ότι «10% αυξήθηκε το τιμολόγιο της ΔΕΗ τον Νοέμβριο. Εμείς τι λέμε: Να επιβληθεί πλαδφόν στην λιανική, για να «πληρώσουν» όλοι οι παράγοντες».

Σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικών συμπράξεων και συνεργασιών, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «δεν πρέπει να προεξοφλούμε τίποτα. Τον Χάρη Δούκα, μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών όλοι τον είχαν ξεγραμμένο, όπως έγινε τελικά Δήμαρχος Αθηναίων γιατί τον επέλεξαν οι πολίτες. Εγώ τι λέω στον ελληνικό λαό: ότι κι αν ψηφίσατε στις εκλογές, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για μνα βελτιώσουμε την ζωή σας. Εμείς κάνουμε συμμαχίες, αλλά κοινωνικές συμμαχίες».

Τέλος, σχετικά με τις αποδοκιμασίες την ώρα που κατέθετε στεφάνι στο Πολυτεχνείο, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κάθε χρόνο από φοιτητής πηγαίνει στο Πολυτεχνείο και σημείωσε ότι «δεν θα μου απαγορεύσει κανείς, πόσο μάλλον 4-5 άτομα με τραμπουκική συμπεριφορά, να τιμήσω τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου».













Ειδήσεις σήμερα:

Καταδίωξη - Επεισόδια σε Ασπρόπυργο και Εξάρχεια: Τραυματίστηκαν πυροσβέστης και αστυνομικός

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τάιλερ Μακμπέθ: Ο Στέφανος Κασσελάκης, τα… παϊδάκια και τα πεθερικά (βίντεο)

Καιρός - Παρασκευή: καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και πτώση θερμοκρασίας