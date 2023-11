Life

Λιγνάδης για βιασμούς: Κάποιοι ξέρουν την αλήθεια, αλλά φοβούνται να καταθέσουν

Τι δήλωσε ο πρωτοδίκως καταδισκαμένος, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, ενόψει τις νέας δίκης που ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών.

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας έφτασε το πρωί της Παρασκευής ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης καθώς είχε προσδιοριστεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση βιασμών ανηλίκων και νεαρών ανδρών. Σε δηλώσεις του, έχοντας δίπλα του τον Αλέξη Κούγια, ο κ. Λιγνάδης επανέλαβε ότι δεν είναι βιαστής και ευχαρίστησε όλους όσοι έχουν σταθεί στο πλευρό του το διάστημα που βρίσκεται στην δίνη των εξελίξεων μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του. Ο Δημήτρης Λιγνάδης υποστήριξε ότι το δικαστήριο αποφάσισε βάσει και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που είχε δημιουργηθεί σε βάρος του, ενώ είπε ακόμη πως υπάρχουν μάρτυρες που γνωρίζουν την αθωότητα του, αλλά φοβούνται να καταθέσουν στο δικαστήριο, φοβούμενοι αντιδράσεις σε βάρος του. Η δίκη δεν διεξήχθη, λόγω της αποχής των δικηγόρων. Απο την πλευρά του, ο Αλέξης Κούγιας καταφέρθηκε για ακόμη μια φορά εναντίον όσων δεν ψήφισαν υπέρ της αθώωσης του Δημήτρη Λιγνάδη, ενώ σημείωσε ότι όπως έχει γραφεί η απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου, ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν πρόκειται να επιστρέψει στην φυλακή. Σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε κριθεί, κατά πλειοψηφία, ένοχος για δυο από τους τέσσερις βιασμούς (δυο 17χρονων νεαρών το 2015) για τους οποίους δικάστηκε και του επιβλήθηκε, κατά συγχώνευση, κάθειρξη 12 ετών. Μάλιστα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο του είχε χορηγήσει αναστολή μέχρι την έφεση με αποτέλεσμα ο σκηνοθέτης και ηθοποιός να βρεθεί εκτός φυλακής, την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης της ετυμηγορίας. Αντιθέτως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε κρίνει τον κ. Λιγνάδη ομόφωνα αθώο για τον βιασμό ενός ενήλικα το 2018, ο οποίος ποτέ δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, όπως επίσης και κατά πλειοψηφία αθώο για τον βιασμό 16χρονου το 2011. Λίγες ημέρες ωστόσο μετά την ανακοίνωση της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η εισαγγελία Εφετών έκρινε ότι στον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή όπως επίσης και ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η αθώωσή του για την τρίτη κατηγορία βιασμού σε βάρος ανηλίκου. Πλέον το Μικτό Ορκωτό Εφετείο θα κρίνει αν είναι βάσιμη η έφεση που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Εφετών.

