Τουρκία: Ελεύθερος ο δολοφόνος του Χραντ Ντινκ

Αντιδράσεις προκαλεί η "πρόωρη" αποφυλάκιση του δολοφόνο του Χραντ Ντινκ, ενώ υπάρχουν αιχμές και για ελλιπή έρευνα από τια Αρχές.

Eλεύθερος αφέθηκε ο Ογκιούν Σαμάστ, ο δολοφόνος του Αρμένιου δημοσιογράφου Χραντ Ντινκ, λόγω «καλής διαγωγής», μετά από 16 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης.

Ο τότε 17χρονος Σαμάστ είχε σκοτώσει τον Χραντ Ντινκ μπροστά από το γραφείο του Αρμένιου δημιοσιογράφου, στο Χάρμπιγε στη συνοικία Σισλί της Κωνσταντινούπολης το 2007.

΄'Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, η ποινή Σαμάστ μειώθηκε επειδή δεν ήταν άνω των 17 ετών και δεν καταδικάστηκε ως μέλος οργάνωσης. Οι δικηγόροι είπαν πως «Δεν υπήρξε ολοκληρωμένη, αποτελεσματική έρευνα και δίωξη εναντίον του Ογκιούν και των άλλων κατηγορουμένων».

Ο νέος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ, αντιδρώντας είπε: «Δεν έχουμε λόγια. Αν ο Ογκιούν Σασάμτ απελευθερώνεται λόγω καλής διαγωγής, όποιος μιλάει για δικαιοσύνη μετά από αυτό είναι πραγματικά αδίστακτος».

Ο συμπρόεδρος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHD) Ερέν Κεσκιν δήλωσε: «Πρόκειται για μια δυστοπική χώρα! Οι Γκιουλτάν Κισανάκ, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, Οσμάν Καβάλα, Τζαν Αταλάι Gultan K?sanak, Selahattin Demirtas, Osman Kavala, Can Atalay είναι στη φυλακή μόνο για τις σκέψεις τους, αλλά ο δολοφόνος είναι ελεύθερος! Οι συνέπειες του νόμου περί εκτελέσεων με διακρίσεις».

«Η "καλή συμπεριφορά", την οποία δεν εφάρμοζαν ούτε στους άρρωστους κρατούμενους, εφαρμόστηκε στον δολοφόνο!», ανέφερε ο Κεσκίν.

Ο Μπαχρί Μπελέν, ένας από τους δικηγόρους της οικογένειας Ντινκ, δήλωσε ότι «υπήρχε η πιθανότητα να αφεθεί ελεύθερος νωρίτερα. Αλλά αναβλήθηκε επειδή διέπραξε άλλα εγκλήματα στη φυλακή. Αποφυλακίστηκε με τη βοήθεια νόμων που θεσπίστηκαν αργότερα, με άλλα λόγια, με μια "μυστική αμνηστία"».

