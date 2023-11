Κοινωνία

Κυπαρισσία: Άνδρας παρενόχλησε αγοράκι και οδηγήθηκε στη φυλακή

Τι κατήγγειλε η μητέρα του 8χρονου παιδιού για το περιστατικό. Τι της είπε ο γιος της

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε από το δικαστήριο Κυπαρισσίας ο 62χρονος από χωριό Τριφυλίας, που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 8χρονου αγοριού.

Να σημειωθεί ότι ο 62χρονος δεν εμφανίστηκε κατά τη χθεσινή εκδίκαση της απόφασης με αποτέλεσμα αυτή να κοινοποιηθεί στο Α.Τ. Γαργαλιάνων και οι αστυνομικοί συνέλαβαν εκ νέου τον 62χρονο χθες αργά το απόγευμα προκειμένου να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Ο 62χρονος συνελήφθη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, σε κοινότητα της Τριφυλίας, όταν η μητέρα του 8χρονου αγοριού κατήγγειλε ότι αφού έπεισε το παιδί να πάει στο σπίτι του προκειμένου να του πάει καφέ, επιχείρησε στη συνέχεια να το φιλήσει στο στόμα. Το παιδί αντέδρασε και αφού έφυγε ενημέρωσε άμεσα τους γονείς του, οι οποίοι χωρίς χρονοτριβή απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές της περιοχής.

Ο 62χρονος οδηγήθηκε για να δικαστεί την περασμένη Δευτέρα με αυτόφωρη διαδικασία στα δικαστήρια Κυπαρισσίας, ωστόσο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να δικαστεί χθες Πέμπτη 16 Νοεμβρίου καθότι δεν είχε δικηγόρο. Ωστόσο χθες δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και δικάστηκε ερήμην του.

