Κως: άνδρας μετέδωσε επίτηδες HIV στην σύντροφό του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο άνδρας έκανε κάτι τέτοιο. Για ποια άλλα αδικήματα έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω θα καθίσει την 4η Δεκεμβρίου 2023 ένας 41χρονος προσωρινά κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού φορέας του AIDS, κατηγορούμενος, μετά από μήνυση μιας 50χρονης πρώην συντρόφου του, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος συντρόφου.

Το ιστορικό της υπόθεσης σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα έχει ως εξής:

«Ο κατηγορούμενος εντός του χρονικού διαστήματος από τα τέλη Ιουλίου 2020 έως τον μήνα Ιούλιο 2022 ενώ συμβίωνε με τη σύντροφό του φέρεται σκόπιμα να προκάλεσε σε αυτήν βαριά σωματική βλάβη και συγκεκριμένα βαριά και μακροχρόνια αρρώστια που προκαλεί αναπηρία και εμποδίζει τον άνθρωπο σημαντικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα να χρησιμοποιεί το σώμα του.

Ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και χρόνο γνωρίζοντας ότι ήταν φορέας του ρετροϊού HIV και έπασχε από το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), που συγκαταλέγεται στα λοιμώδη νοσήματα και είναι ανίατη νόσος, με σκοπό να μεταδώσει τον ιό στην τότε μόνιμη σύντροφό του με την οποία συμβίωνε, ερχόταν καθημερινά σχεδόν σε απροφύλακτη σεξουαλική επαφή τόσο κατά φύση, όσο και παρά φύση μαζί της, αν και γνώριζε ότι με τον ανωτέρω τρόπο θα της μετέδιδε μετά βεβαιότητας τον ιό, πράγμα που πέτυχε.

Επίσης γνώριζε ότι η νόσος αυτή είναι βαριά και ανίατη και συνεπάγεται μόνιμη αναπηρία, καθώς αναστέλλει εφ’ όρου ζωής τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζει τον πάσχοντα να χρησιμοποιεί το σώμα του όπως ένας υγιής άνθρωπος, καθώς χωρίς τη λήψη καθημερινής βαριάς φαρμακευτικής αγωγής (με σοβαρές παρενέργειες για τον ανθρώπινο οργανισμό όπως στεφανιαία νόσο, δυλιπιδαιμία, σύνδρομο λιποδυστροφίας, σακχαρώδη διαβήτη, ηπατοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, οστεοπενία και οστεοπόρωση) μπορεί και μία απλή καθημερινή ίωση να επιφέρει στον πάσχοντα το θάνατο, ενώ εφ’ όρου ζωής θα πρέπει να λαμβάνει προφυλάξεις κατά τη σεξουαλική επαφή με άλλα άτομα για να μη μεταδώσει και σε άλλους τον ιό και να επιλέγει συντρόφους που δέχονται να υποβληθούν στον κίνδυνο μετάδοσης του ιού».

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος έχει παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, κατηγορούμενος για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη κατ’ εξακολούθηση και για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, αδικήματα που φέρονται να τελέσθηκαν στη Ρόδο κατά τα έτη 2018 έως και τον Φεβρουάριο του 2020.

O oροθετικός στον ιό έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για πανομοιότυπη υπόθεση.

Όπως διατείνεται ο ίδιος, ενώ την είχε ενημερώσει για το πρόβλημα της υγείας του από την πρώτη στιγμή εκείνη υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα.

Ως συνήγορος υπεράσπισής του παρίσταται η δικηγόρος κ. Μαρία Καραολάνη και ως συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας η κ. Μαρία Κρικοπούλου.



Πηγή: dimokratiki.gr

