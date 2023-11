Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης, η Αφροδίτη και το Σαββατοκύριακο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για μια ωραία όψη του Άρη με τον Ποσειδώνα, που ευνοεί τις Τέχνες και τους καλλιτέχνες, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, την Παρασκευή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Αναφερόμενη στην Παρασκευή και στο Σαββατοκύριακο, η αστρολόγος επεσήμανε ότι «ο Άρης είναι ακόμη στον Σκορπιό και έχουμε τα απόνερα της έντασης» του τελευταίου διαστήματος».

Ακόμη, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι «η Αφροδίτη προσπαθεί να μας φέρει κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα, οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο ελάτε κοντά σε αγαπημένα σας πρόσωπα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

