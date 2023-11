Κόσμος

Ισραήλ: μποϊκοτάζ σε τουρκικά προϊόντα και... στροφή στην Ελλάδα

Το κίνημα "Δεν καταναλώνουμε τουρκικά προϊόντα", έχει ξεκινήσει στο Ισραήλ, μετά τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά του Ισραήλ, ξεκίνησε στη χώρα η εκστρατεία "Δεν καταναλώνουμε τουρκικά προϊόντα".

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης αφαίρεσαν τα τουρκικά προϊόντα από τα ράφια της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, τα ράφια ήταν άδεια και οι τιμές των τροφίμων υψηλές.

"Αν δεν υπάρχει Τουρκία, υπάρχει Ελλάδα", δήλωσε ο Cobi Bitton, Διευθυντής του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισραήλ-Ελλάδας, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμοι να καλύψουν όλες τις ανάγκες από την ελληνική βιομηχανία.

"Η ελληνική βιομηχανία μπορεί να στείλει πολλά προϊόντα, όπως ξηρά και κατεψυγμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, ζυμαρικά, προϊόντα ψαριών, αρτοσκευάσματα, μπαχαρικά κ.λπ. στους ισραηλινούς εισαγωγείς. Μπορούμε να συνεργαστούμε με μεγάλες αλυσίδες αγορών", δήλωσε ο Bitton, στην τουρκική εφημερίδα "Τουρκιγέ", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

