Πολυτεχνείο: πλήθος κόσμου τιμά την 50η επέτειο (εικόνες)

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και εκατοντάδες πολίτες προσέρχονται απο το πρωί στο χώρο του ιδρύματος αποτίοντας φόρο τιμής.

Χιλιάδες άνθρωποι, φοιτητές, εκπρόσωποι φορέων, παρατάξεων και κομμάτων βρέθηκαν και σήμερα στο Πολυτεχνείο κατά τις τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για την 50ή επέτειο, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής σε αυτούς που πολέμησαν για τη δημοκρατία.

Οι πύλες του ιδρύματος θα κλείσουν στις 13:00, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την καθιερωμένη πορεία. Πατησίων, Χαυτεία, Σταδίου, Πλατεία Συντάγματος και οι υπόλοιποι δρόμοι που οδηγούν στην αμερικανική πρεσβεία θα παραμείνουν κλειστοί έως ότου ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις μνήμης.

«Είναι σημαντικό εμείς οι παλαιότεροι να θυμόμαστε και οι νέοι να μαθαίνουν», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αντώνης, ο οποίος είχε τον αδελφό του και έναν ξάδελφό του στο Πολυτεχνείο την ημέρα της εισβολής. «Κανείς από εμάς δεν μπορεί να ξεχάσει τι πραγματικά συνέβη τότε, δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ τα αιτήματα εκείνης της εποχής με αυτά που ζητά η σημερινή νεολαία», πρόσθεσε ο ίδιος, ο οποίος, αφού κοντοστάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στη γκρεμισμένη πόρτα του Πολυτεχνείου, άφησε ένα κόκκινο γαρύφαλλο και έφυγε με αργά βήματα. Κοιτάζοντας τους φοιτητές που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τις πύλες του ιδρύματος διέσχισε την οδό Πατησίων κατευθυνόμενος προς την Ομόνοια.

Φέτος, στον χώρο του Πολυτεχνείου υπάρχουν και σημαίες της Παλαιστίνης, με αφορμή τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή.

