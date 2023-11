Life

“Η Μάγισσα”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Οράματα, απρόσμενες χαρές που προκαλούν αναστάτωση και η εγκατάλειψη του πύργου απο μια από τις οικογένειες κυριαρχούν στην συνέχεια της σειράς "Η Μάγισσα" στον ΑΝΤ1

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Σημαντικές αποφάσεις ακροβατούν μεταξύ ζωής και θανάτου, ένοχα μυστικά και λάθη του παρελθόντος γίνονται οι χειρότεροι εφιάλτες, απρόβλεπτα γεγονότα φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με το πιο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού τους…



ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 26

Η Θεοφανώ με τον Φρίξο παίρνουν μια απόφαση που θα φέρει τον Μάρκο στα όριά του.

Η Κυπριανή προτείνει στον Σπήλιο να φύγει με την οικογένειά του απ’ τη Μάνη. Ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Γερακάρη;

Ο Αντρέι θα πληροφορηθεί απ’ τον Κανέλλο μια περίεργη ιστορία απ’ το παρελθόν του ρασοφόρου, που θα τον βάλει σε σκέψεις.

Η Κυπριανή συγκεντρώνει τους καπετάνιους του τόπου της, προσπαθώντας να τους πείσει να συνταχθούν στο πλευρό του Σπήλιου, για να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. Θα προλάβει να τους αλλάξει γνώμη, όσο ο Σπήλιος περνάει στην αντεπίθεση;

Η σχέση της Θεοφανώς με την Αγάθη φτάνει στα άκρα και η καλόγρια θα πάρει μια απόφαση που θα ταράξει κι άλλο τα νερά.

Ο Εμρέ θα δεχτεί μια επίσκεψη από τον προδότη των Γερακάρηδων.



ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 27

Οι Λασκαραίοι περιμένουν με αγωνία την απόφαση του Μιχαήλ, για το αν θ’ ακολουθήσουν τους υπόλοιπους καπετάνιους στο πλευρό των Γερακάρηδων, ενάντια στους Τούρκους.

Ο Εμρέ αποφασίζει να εμπιστευτεί τον προδότη των Γερακάρηδων, ενώ ο Μιχαήλ υποψιάζεται πως ο Τζανέτος ήταν ο δολοφόνος του βρέφους.

Η Θεοφανώ με τον Μάρκο συνεχίζουν τις προετοιμασίες για να το σκάσουν, προσπαθώντας να μη δώσουν στόχο σε κανέναν.

Τα ένοχα μυστικά του Μιχαήλ, αλλά και τα λάθη του παρελθόντος, θα τον οδηγήσουν σε μια απρόσμενη απόφαση.

Η Θεοφανώ θα βρεθεί αντιμέτωπη, με τον χειρότερο εφιάλτη της.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 28

Η Θεοφανώ αναγκάζεται να ομολογήσει το «χάρισμά» της, στο Ιερατείο, μετά τις αποκαλύψεις της Αγάθης και τα πράγματα για εκείνη θ’ αποδειχθούν ιδιαιτέρως περίπλοκα.

Μια απόφαση του Μιχαήλ πέφτει σαν κεραυνός στον πύργο των Λασκαραίων και θα τον φέρει μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα, που αφορά τους δύο γιους του.

Ο Μάρκος προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τη Θεοφανώ για να το σκάσουν.

Το ίδιο βράδυ, ο πύργος των Λασκαραίων βρίσκεται με νέο καπετάνιο.

Η Θεοφανώ θα βρεθεί αντιμέτωπη με το πιο σκοτεινό κομμάτι του εαυτού της και όλα αλλάζουν…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη–Πέτρος Καλκόβαλης

Μελίνα Τσαμπάνη–Πέτρος Καλκόβαλης Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Λευτέρης Χαρίτος Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Βασίλης Κασβίκης Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Δημήτρης Κατσίκης Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Τριάδα Παπαδάκη Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Λύδια Αντώνοβα Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Θοδωρής Κόντος Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

