Αποφυλακίζεται η Πόλα Ρούπα

Αποφυλακίστηκε η Πόλα Ρούπα, μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας»

Σύμφωνα με πληροφορίες το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θήβας έκανε δεκτό το αίτημά της για υφ΄ όρον απόλυση καθώς είναι μητέρα ανήλικου τέκνου και η ίδια θα αποφυλακιστεί σήμερα στις 18:00 , με όρους απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε ΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2021 είχε μειωθεί η ποινή κάθειρξής της για τη βομβιστική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014, για την οποία την ευθύνη είχε αναλάβει ο «Επαναστατικός Αγώνας».

Η ακροαματική διαδικασία, που κράτησε καιρό, ολοκληρώθηκε χθες με τη δικαστική ετυμηγορία που έριξε στα χαμηλά την ποινή της Ρούπα, λόγω της νομοθετικής μεταβολής του νέου Ποινικού Κώδικα, που απαιτεί βαριές σωματικές βλάβες ή θάνατο για καταδίκη σε ισόβια για βομβιστικές επιθέσεις, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι το δικαστήριο δεν την έκρινε ένοχη ότι μετείχε σε εγκληματική οργάνωση, στην προκειμένη περίπτωση, ότι ενώθηκε μαζί με άλλους για τη διάπραξη αδικημάτων.

Ετσι την καταδίκασε μόνον για επιμέρους αδικήματα, συνέργεια σε κλοπή, όχι ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, και τις επέβαλε την κατά πολύ μειωμένη ποινή. Η συνήγορός της έκανε λόγο για «δικαίωση» της Πόλας Ρούπα

