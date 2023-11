Life

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (εικόνες)

Καθηλωτικές εξελίξεις στη σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Πάρτε μία... γεύση από όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Οι έρευνες για τον απαγωγέα και δολοφόνο του πηγαδιού συνεχίζονται, ενώ νέα στοιχεία αποδεικνύουν την ενοχή του Παναγιώτη.

Ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό εξαπολύεται για τη σύλληψή του, με θύματα και από τις δύο πλευρές…

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 15

Το στοιχείο που βρήκε ο Δημήτρης για τον ύποπτο, αλλά και η οργή του, τον οδηγούν σε ένα μεγάλο λάθος.

Παρόλα αυτά, όλοι πλέον συμφωνούν με τον Δημήτρη για το ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος και σχεδιάζουν να ψάξουν για να βρουν επιπλέον στοιχεία.

Ο Νίκος μαθαίνει την αλήθεια για τον Περικλή και αποφασίζει να μιλήσει στην Χρύσα.

Ο Δημήτρης και η Άννα προσπαθούν να ξεπεράσουν τον φόβο που τους έχει προκαλέσει η απαγωγή της Άννας.





Τρίτη 21 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 16

Οι έρευνες για τον θάνατο του Αριστομένη, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας, συνεχίζονται. Όμως, μία κατάθεση θα τους μπερδέψει όλους. Ποιος και γιατί θέλει να παραπλανήσει την Αστυνομία; Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και οι έρευνες για τον απαγωγέα και δολοφόνο του πηγαδιού. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως που φανερώνουν, επιτέλους, την αλήθεια. Η σύλληψη του δράστη, όμως, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Εξελίσσεται σε ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό με θύματα και από τις δύο πλευρές...

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

