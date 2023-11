Παράξενα

Αχαΐα: έκλεψαν 10 τόνους ελιές και συνελήφθησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς κατάφεραν οι τρεις συλληφθέντες να κλέψουν πολλούς τόνους ελιάς. Πώς βρέθηκαν στα χέρια των Αρχών.

-

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Δυτικής Αχαίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαίας, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, σχηματίστηκε δικογραφία, για κλοπή κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι από την 15/11/2023 έως την 16/11/2023, ενεργώντας από κοινού με ακόμα πέντε άγνωστους συνεργούς τους, προέβησαν στην συγκομιδή 10 τόνων και 500 κιλών ελαιοκάρπου, από αγροτεμάχια ιδιοκτησίας δυο ημεδαπών, σε περιοχή της Δυτικής Αχαίας.

Στη συνέχεια οι κατηγορούμενοι μετέφεραν τον συγκεντρωμένο ελαιοκαρπό με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενός κατηγορούμενου, σε δυο ελαιοτριβεία, όπου εξήγαγαν και πούλησαν στους ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων, 1.355 λίτρα ελαιολάδου, συνολικής αξίας 10.840 ευρώ, τα οποία αποκόμισαν ως παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Δυτικής Αχαίας στα ελαιοτριβεία βρήκαν και κατέσχεσαν συνολικά 652 λίτρα ελαιολάδου και 800 κιλά ελαιοκάρπου, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ κατασχέθηκε και το όχημα του ενός κατηγορούμενου ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έχει “σμπαράλια” πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο (εικόνες)

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Νεκροί, αγνοούμενοι και ζημιές (βίντεο)