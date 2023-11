Παράξενα

Γαργαλιάνοι: Του έκλεψαν τις ελιές και τους... επικήρυξε!

Τι δήλωσε ο αγρότης που προχώρησε σ' αυτή την απόφαση αγανακτισμένος από τα κρούσματα κλοπής προϊόντων της ελαιοκομίας.

Θύμα κλοπής περισυλλεγμένου ελαιοκάρπου μεγάλης ποσότητας έπεσε ένας άνδρας στη Μεσσηνία και εντέλει αποφάσισε να επικηρύξει τους δράστες με τον ποσό των 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα του έκλεψαν, 36 τσουβάλια με ελιές από το περιφραγμένο κτήμα του, στην περιοχή “Λιβάρτζι” των Γαργαλιάνων στη Μεσσηνία.

Ο αγρότης σε επικοινωνία που είχε με την τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα των Γαργαλιάνων gargalianoionline.gr ανέφερε τα εξής:

«Σε συνέχεια των ανωτέρω, προσφέρουμε το ποσό των 1.000 ευρώ σε όποιον δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την ταυτοποίηση των δραστών.

Δεν μας ενδιαφέρει να βρεθεί ο ελαιόκαρπος. Απλά να βρεθούν οι δράστες».

Πηγή: Gargalianoionline.gr

