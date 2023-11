Κοινωνία

Η Πόλα Ρούπα αποφυλακίστηκε (βίντεο)

Οι όροι αποφυλάκισης της Πόλας Ρούπα και η στιγμή της εξόδου της από τις φυλακές Θήβας.

Εκτός φυλακής βρίσκεται από το απόγευμα η Πόλα Ρούπα, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Θήβας που έκανε δεκτή την αίτηση της για υφ' όρων απόλυση.

Η σύντροφος του Νίκου Μαζιώτη και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα από τις φυλακές Θήβας όπου κρατείται καταδικασμένη για υπόθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας».

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου στην Πόλα Ρούπα επιβάλλονται για την αποφυλάκιση της οι περιοριστικοί όροι τής απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης ανά τακτά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, εκτός Αθηνών, που δήλωσε ότι θα διαμένει και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα.

Η Πόλα Ρούπα είχε καταδικαστεί αρχικά σε ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για βομβιστική επίθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2014, για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη η τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας». Τον Απρίλιο του 2021 η ποινή της μειώθηκε σε έξι χρόνια και τρεις μήνες.

