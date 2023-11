Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Αυτοψία ΑΝΤ1 στο κτήριο του Κολωνού (βίντεο)

Για πρώτη φορά μπαίνει τηλεοπτική κάμερα στο κτήριο της «Κιβωτού» στον Κολωνό. Διοικητικά στελέχη περιγράφουν τις αλλαγές.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ένα χρόνο μετά από το σκάνδαλο της «Κιβωτού», για πρώτη φορά μπαίνει κάμερα στα κεντρικά κτίρια της οργάνωσης στον Κολωνό. Τα πάντα έχουν αλλάξει: χώροι, άνθρωποι, τακτικές και πρωτόκολλα παιδικής προστασίας.

« Όταν μπήκατε πριν ένα χρόνο τι είδατε και είπατε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει;», ρωτήθηκε από την Κέλλυ Χεινοπώρου ο Γιώργος Πρωτόπαπας, μέλος του ΔΣ της «Κιβωτού του Κόσμου», ο οποίος απάντησε:

«Έλλειψη παιδαγωγικού προσωπικού , δεν υπήρχε ούτε ένα ευρώ να δίδεται σε ψυχολόγους, θεραπευτές, λογοπαιδικούς, ούτε ένα ευρώ, αυτό για μένα ήταν έγκλημα, να μην έχει οικονομική στελέχωση και διαφάνεια, αλλά ήταν πρωσοπαγές όλο το σύστημα και ήταν εξαρτώμενο από την βούληση ενός ανθρώπου!».

Κορνίζες του ιδρυτή στους τοίχους απομακρύνθηκαν. Τα ιδιαίτερα δωμάτια του πατέρα Αντώνιου και των μελών της διοίκησης έγιναν πάλι χώροι δραστηριοτήτων για τα παιδιά.

Η γενική διευθύντρια της «Κιβωτού», Μαρία Χατζηνικολάκη, μας ξεναγεί σε ένα χώρο που ήταν εκκλησία. «Τώρα όμως επέστρεψε στην αρχική του λειτουργία, έγινε θέατρο για τα παιδιά, στην ουσία επέστρεψε στα παιδιά για να κάνουν εκδηλώσεις, θεατρικά κτλ .

Χώρος, περίπου 200τμ που ήταν γυμναστήριο για τους διοικητικούς, έγινε γραφεία προσωπικού. «Έχουμε προσλάβει 137 ανθρώπους, 50% ανανεωθεί το ανθρώπινο δυναμικό προσωπικού του οργανισμό, γιατί υπήρχε μεγάλη υποστελέχωση εξειδικευμένου προσωπικού», εξηγεί η Μαρία Χατζηνικολάκη.

Ο Γιώργος Πρωτόπαπας κληθείς να απαντήσει στο αν ήταν προβληματικό ή όχι το ότι, μέλη της διοίκησης έμεναν μαζί με τα παιδιά, απάντησε θετικά, σημειώνοντας πως, «ήταν πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν αν εξαρτούν την ζωή τους από ένα άτομο! Πρέπει να δει κανείς πως αυτά τα πρόσωπα δημιουργούν δεσμούς μέσα από την ανάγκη, την εκβίαση; Ή μέσα από την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης προσωπικότητας».

Το μεγαλύτερο στοίχημα της νέας προσωρινής διοίκησης ήταν η αποϊδρυματοποίηση των φιλοξενούμενων παιδιών της «Κιβωτού». Μέσα σε ένα χρόνο, 17 παιδιά δόθηκαν σε ανάδοχες ¤W5 οικογένειες, 10 υιοθετήθηκαν και 6 επανενώθηκαν με το βιολογικό τους περιβάλλον. Τι γίνεται με τα ταμειακά διαθέσιμα; Οι δωρεές μειώθηκαν, για πόσο μπορεί να συντηρηθεί ακόμη η «Κιβωτός»;

«Επαρκούν για 1.5-2 χρόνια , μετά από όλο αυτό που συνέβη με κιβωτό, ο κόσμος πάγωσε, έχασε εμπιστοσύνη του. Όμως ανάγκες παιδιών συνεχίζουν να υπάρχουν και γι’αυτό είμαστε εδώ! Είναι στοίχημα να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό γίνεται με διαφάνεια, με λογοδοσία, ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται εδώ. Και αυτό θα πάρει να γίνει για ένα λόγο: γιατί υπάρχουν εδώ αυτά τα παιδιά!», καταλήγει η Μ.Χατζηνικολάκη.

